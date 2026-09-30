«Концессии теплоснабжения» обновили теплосеть на западе Волгограда





В Дзержинском районе Волгограда завершается реконструкция тепловых сетей на улице Батумской. Специалисты «Концессий теплоснабжения» заменили 150-метровый участок стального трубопровода, который эксплуатировался более 30 лет и был сильно изношен – здесь неоднократно возникали технологические нарушения.

Вместо старых труб проложили новые – стальные с изолирующим покрытием. Для дополнительной защиты от коррозии и сточных вод трубы уложили на скользящие опоры, построили новую тепловую камеру и установили лотки большего размера. Как отметил начальник энергорайона тепловых сетей №4 Олег Васюченков, это позволит увеличить срок службы нового участка.

К началу отопительного сезона все работы будут завершены. Обновлённый участок обеспечит безаварийное теплоснабжение почти 3 тысяч жителей Дзержинского района. В рамках подготовки к зиме во всех районах города ресурсоснабжающая организация заменила более 20 км тепловых сетей.

Фото: «Концессии теплоснабжения»