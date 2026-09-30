В Волгограде проверили, что осталось от остановок

Активисты волгоградского отделения ОНФ провели рейд по остановкам общественного транспорта в Центральном и Краснооктябрьском районах Волгограда на предмет определения степени их сохранности. Как сообщили в организации, остановочные павильоны были обновлены в рамках федеральной программы по развитию общественной транспортной инфраструктуры.

Активисты ОНФ проверили следующие остановки - «Ул. Ткачева», «Красные казармы», «Ул. Хиросима», «Мамаев Курган», «Ул. Лермонтова», «Ул. Мичурина», «Ул. Менделеева», «39-я Гвардейская» (как на Второй, так и на Первой продольной), «Ул. Газовая», «Проспект Металлургов», «Экономико-технический колледж», «Царицынская опера», «Ул. Библиотечная», «Ярмарка «Восток-14», «Возрождение».

Выяснилось, что часть проверенных остановок находятся в нормативном состоянии. Однако на многих объектах нашлись недочеты, с которыми пассажирам приходится сталкиваться каждый день: это неработающие или неисправно работающие табло; поврежденные конструкции — на ряде остановок отсутствуют боковые панели или они полностью сломаны; а также граффити.

По итогам мониторинга Народный фронт обратился в администрацию города Волгограда с просьбой устранить выявленные недостатки и привести проблемные павильоны в порядок.

Скриншот видео ОНФ