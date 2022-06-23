На бывшего врача из рабочего поселка Светлый Яр Волгоградской области Амира Гиниятова возбуждено уголовное дело по факту смерти пациентки. Экс-медик считает, что он подвергся незаконному преследованию со стороны правоохранительных органов по подложной экспертизе. Но следствие настаивает на том, что все процессуальные тонкости и нормы закона соблюдены. Потерпевшие в свою очередь убеждены, что Гиниятов затягивает ход дела, чтобы избежать наказания.

Журналисты ИА «Высота 102» пообщались со всеми участниками непростого дела.





— Хочу вам всем рассказать с каким произволом Следственного комитета я столкнулся, — говорится в петиции на одной из онлайн-платформ, размещенной от имени Амира Гиниятова. — Я стал подозреваемым по уголовному делу, которое завели на меня по фальсифицированной экспертизе. Ее произвели в соседнем регионе (Ставропольском крае). Минздрав которого опроверг участие своих экспертов в данной экспертизе. Дело завел следователь СО СК Светлоярского района Морозов А. В. Мы с моим защитником произвели официальную экспертизу в нашем регионе (Волгоградской области). Данная экспертиза и комитет здравоохранения Волгоградской области, не нашли в моих действиях никаких нарушений. Таким образом все обвинения со стороны СК против меня неправомерны и не обоснованы.

Без права на третье мнение

Пообщаться с Амиром Гиниятовым лично журналистам ИА «Высота 102» не удалось – как выяснилось, бывший врач находится под домашним арестом и лишен возможности брать в руки телефон и пользоваться Интернетом. Супруга бывшего сотрудника Светлоярской ЦРБ настаивает на его невиновности.

— 9 марта 2022 года на моего мужа возбудили уголовное дело. Экспертизу провели в Ставрополе. Якобы в Волгоградской области нет нужных специалистов. Но там ни один эксперт в своих выводах не ссылался ни на один нормативно-правовой акт. По итогам экспертизы получается, что мой муж не выполнял должным образом стандарты оказания медпомощи, — рассказала информагентству Юлия Гиниятова. — Мы провели в Волгограде еще одну экспертизу, которая показала, что все ровно наоборот. Защитник моего мужа подал ходатайство о назначении повторной экспертизы уже в Москве, но следователь отклонил его.





Следствие считает, что выводы, полученные по итогам экспертизы в Ставропольском крае, являются объективными и исчерпывающими.

— Ходатайство было отклонено в связи с нормами закона. Повторная экспертиза не требуется. Выводы однозначны, круг вопросов, заданных экспертам является исчерпывающим, — пояснил свою позицию ИА «Высота 102» следователь СО по Светлоярскому району СУ СКР по Волгоградской области Андрей Морозов. — К тому же экспертиза, проведенная Гиниятовым в Волгограде, проходила в частной организации. Итоги такой экспертизы не могут учитываться согласно установленному законодательству.

«Побег» в Петербург

В своей петиции экс-врач Светлоярской ЦРБ рассказывает о том, что, пока он находился на больничном, следователь СК Морозов объявил его в розыск.

— Пришел к нам домой с обыском, чтобы найти «оружие и наркотики». За все время следствия мне не было вручено повесток и не было подписки о невыезде. Все это происходит при полном попустительстве вышестоящих органов. Я никогда не думал, что проработав 3 года в красной зоне, спасая жизни взрослых и детей, я столкнусь с таким издевательством и травлей со стороны СК в своем родном регионе, — заключает в своем обращении Амир Гиниятов.

Однако у следствия и на этот счет свое мнение. По словам Андрея Морозова, Гиниятов отправился в Санкт-Петербург, не предупредив следствие, и перестал выходить на связь.

— Его объявили в розыск, потому что не могли установить местонахождение, — поясняет представитель СК. — Суд дал санкцию на проведение обыска. Соответственно мы пришли по адресу проживания Гиниятова. Это стандартная процедура.

Следователь также отмечает, что со всеми документами по делу Амир Гиниятов ознакомился под подпись. Статус подозреваемого он приобрел после 9 марта 2022 года. До этого бывший врач проходил как свидетель.

— Он не был ограничен в своем передвижении по стране. Единственное условие — должным образом уведомлять следственные органы о своем месте пребывания. Гиниятов знал, что его ищут, но не предпринял никаких шагов, чтобы выйти на связь, — уточнил Морозов.





Представитель потерпевшей стороны уверен, что Амир Гиняитов, направляясь в Санкт-Петербург, решил скрыться от следствия.

— Врач решил покинуть Волгоград и отправился в Санкт-Петербург. Предварительно, находясь в статусе подозреваемого, законным путем не уведомил Следственный комитет, в результате чего оказался в розыске, — добавляет собеседник информагентства.

Жена экс-медика Юлия подтверждает, что Амир действительно вместе с ней был в Петербурге. Но подчеркивает: ее супруг не планировал побег, "получив бытовую травму, он попросту не мог передвигаться".

— Скрываться от следствия он не планировал, как и затягивать ход дела. Под подпиской о невыезде мой муж не находился и мог совершенно спокойно передвигаться по стране, — утверждает Юлия.





Не/по методичке

Бывший врач в своей петиции детально описал предшествовавшие уголовному преследованию события. Так, 6 августа 2020 года в поликлинику к нему на прием пришла пациентка с жалобами на боли в горле и небольшую температуру до 37 градусов. После осмотра Гиниятов назначил местные антисептики и антибиотик, а также выписал направление на общий анализ крови.

— Мазок на COVID-19 в данном случае не является обязательным в соответствии с Временными методическими рекомендациями Минздрава № 7 от 03.06.2020 (стр. 21, 1 абзац), — сообщает автор обращения. — 11 августа я приехал к ней на дом по вызову в связи с ее жалобами на плохое самочувствие. В ходе общения выяснилось, что анализ пациентка так и не сдала. По результатам осмотра мною был поставлен основной диагноз — острый бронхит. Предварительный диагноз — внебольничная правосторонняя пневмония (под вопросом).

Далее, как утверждает экс-медик, он назначил пациентке повторный общий анализ крови, рентген органов грудной клетки и ПЦР-мазок на коронавирус.

— Пациентка сделала рентген 12 августа, результат которого я получил 15 августа. Также она сдала ПЦР-мазок, который пришел в Светлоярскую ЦРБ спустя неделю — 18 августа. Общий анализ крови она так и не сдала. 13 августа каретой скорой помощи в бессознательном состоянии пациентка была доставлена в ГУЗ КБСМП 15 Волгограда, где скоропостижно скончалась. Спустя 1,5 года я узнал, что на меня заведено уголовное дело по ст. 109 часть 2, — поясняет волгоградец.





Родные скончавшейся пациентки, ссылаясь на методичку Минздрава и выводы экспертов, уверены, что бывший участковый-терапевт Амир Гиниятов в августе 2020 года допустил роковую врачебную ошибку.

— При первых симптомах недомогания и во время введенного от 15 марта 2020 года режима повышенной готовности в районную поликлинику обратился пациент с первыми симптомами недомогания. Врач произвел осмотр и выписал, как он посчитал — необходимые антисептики. Поставленный диагноз и лекарственные препараты не соответствуют тем клиническим рекомендациям комитета здравоохранения, которые действовали на тот момент. Это и подтверждает проведенная ГБУЗ СК Краевое БСМЭ государственная судебно-медицинская экспертиза высшей квалификационной категории в составе семи профильных специалистов, — уверен наш собеседник.

Далее, со слов представителя потерпевших, спустя несколько дней родственниками пациентки участковый-терапевт Гиниятов был вызван на дом.

— Осмотрев ее, врач поставил другой диагноз и выписал препараты. Однако диагноз и выписанные препараты и в этот раз оказались неверными по рекомендованному клиническому лечению, данный вывод также подтверждает ГБУЗ СК Краевое БСМЭ. На основании гл. 27 УПК РФ профильные специалисты были предупреждены об уголовной ответственности и единогласно в своем заключении объявили о виновности действий Гиниятова, повлекших смерть пациента.





Второе увольнение

Гиниятов уволился из Светлоярской ЦРБ по собственному желанию 20 мая 2022 года. Со слов жены Амира, теперь у супруга в связи с заключением под домашний арест окончательно отрезаны любые пути к трудоустройству. У бывшего врача есть кредитные обязательства на сумму свыше 1,4 миллиона рублей, которые необходимо погашать.

Представитель потерпевшей стороны в свою очередь рассказывает, что Гиниятов после увольнения из Светлоярской ЦРБ устроился в больницу № 15, однако по данным следствия, Гиниятова оттуда уволили якобы из-за прогулов.

На сайте ИА «Высота 102» пациенты оставляют комментарии в поддержку бывшего врача Светлоярской ЦРБ. Жители Светлого Яра надеются на справедливое решение суда. Редакция информагентства со своей стороны будет следить за ситуацией.

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