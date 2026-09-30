



В Волгограде сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД провели операцию, в ходе которой задержали двух местных жителей в возрасте 23 и 24 лет.



Молодые люди оборудовали тайники с запрещёнными веществами на территории города для последующего сбыта. При осмотре мобильных телефонов задержанных полицейские нашли фотографии с координатами пяти тайников, расположенных в разных районах Волгограда. По этим адресам были найдены и изъяты свёртки с порошкообразным веществом, которое, по заключению экспертов, является наркотиком — мефедроном.



Задержанные признались, что купили запрещённый товар через интернет у неизвестного лица для дальнейшего распространения через тайники.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 Уголовного кодекса РФ. Кроме того, в отношении молодых людей были составлены административные протоколы по статье 6.9 Кодекса об административных правонарушениях РФ. На данный момент они отбывают наказание в виде административного ареста на 10 суток, после чего будет принято решение о мере пресечения,- сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.