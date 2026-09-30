



Суд помог матери погибшего бойца СВО восстановить право на получение положенной выплаты. Женщине пришлось понервничать, доказывая в суде ошибку, сделанную в документах несколько десятилетий назад.



Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Волгоградской области, Людмила Б. не смогла получить меру социальной поддержки, а всё потому, что были расхождения в документах.



В ходе рассмотрения иска было установлено, что в записи о рождении супруга и в записи о заключении брака, совершённой в отделе ЗАГСа Пермской области в 1969 году, была совершена техническая ошибка - фамилии оказаны через букву "о", вместо "а". Изучив доказательства, Фроловский городской суд признал, что неточность мешает истице реализовать свои законные права.



Требования женщины были удовлетворены, соответствующие изменения внесены в актовую запись.