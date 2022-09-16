Светлоярский районный суд Волгоградской области сегодня, 16 сентября, смягчил меру пресечения врачу-терапевту Амиру Гиниятову, которого обвиняют в смерти местной жительницы от коронавируса. Как сообщила ИА «Высота 102» адвокат Амира Ольга Завгороднева, домашний арест суд заменил на подписку о невыезде.

С инициативой рассмотрения меры пресечения выступил сам суд в лице председателя Андрея Молярова. Против изменения меры пресечения выступали потерпевшая сторона в лице Дмитрия Бакаева и обвинитель. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Между тем, сегодня в Волгоградском областном суде состоится рассмотрение ранее поданной апелляционной жалобы защиты Амира Гиниятова на продление ему домашнего ареста до февраля будущего года – соответствующее решение тогда вынес также судья Моляров. При этом срок давности по данному делу истекает уже завтра, 17 сентября.

– Мы уверены, что сегодняшнее решение суда об изменении меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде будет обжаловано, поэтому хотим закрепиться, – пояснила адвокат.

Корреспондент ИА «Высота 102» впервые за все время, когда шло следствие и суд, смог пообщаться с Амиром по телефону – ранее суд лишил врача такого права. Правда, звонок застал Амира в неподходящий момент - ему снимали электронный браслет, который он носил много месяцев.

– Конечно, самым большим моим желанием за это время было снять этот браслет, – признался он. – Даже следователи удивлялись, как этот браслет еще умудрились найти в Светлоярском районе, где его даже на убийц не одевали.

Напомним, в настоящее время в Светлоярском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении Амира Гиниятова. Обвинение считает, что из-за его неправильных действий умерла одна из его пациенток, которая болела коронавирусом. Сам врач отрицает свою вину и не доверяет экспертизе, на которой следствие строило свое обвинение.

Ранее родные Амира Гиниятова попросили местных жителей, которых в свое время спас врач и которые выразили готовность оказать ему поддержку, переживать за него дистанционно. Поводом для этого стали распространенные неизвестными людьми слухи о том, что, якобы, семья врача пытается использовать ситуацию с судебным процессом для организации волнений. Супруга Амира, его адвокат категорически отрицали эти подозрения и считали, что такие слухи являлись попыткой дискредитировать судебный процесс.

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