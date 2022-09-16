Расследования

Обвиняемому в смерти ковид-пациентки волгоградскому врачу смягчили меру пресечения

Расследования 16.09.2022 12:48
0
16.09.2022 12:48


Светлоярский районный суд Волгоградской области сегодня, 16 сентября, смягчил меру пресечения врачу-терапевту Амиру Гиниятову, которого обвиняют в смерти местной жительницы от коронавируса. Как сообщила ИА «Высота 102» адвокат Амира Ольга Завгороднева, домашний арест суд заменил на подписку о невыезде. 

С инициативой рассмотрения меры пресечения  выступил сам суд в лице председателя Андрея Молярова. Против изменения меры пресечения выступали потерпевшая сторона в лице Дмитрия Бакаева и обвинитель. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано. 

Между тем, сегодня в Волгоградском областном суде состоится рассмотрение ранее поданной апелляционной жалобы защиты Амира Гиниятова на продление ему домашнего ареста до февраля будущего года – соответствующее решение тогда вынес также судья Моляров. При этом срок давности по данному делу истекает уже завтра, 17 сентября. 

– Мы уверены, что сегодняшнее решение суда об изменении меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде будет обжаловано, поэтому хотим закрепиться, – пояснила адвокат.   

Корреспондент ИА «Высота 102» впервые за все время, когда шло следствие и суд, смог пообщаться с Амиром по телефону – ранее суд лишил врача такого права. Правда, звонок застал Амира в неподходящий момент - ему снимали электронный браслет, который он носил много месяцев. 

– Конечно, самым большим моим желанием за это время было снять этот браслет, – признался он. – Даже следователи удивлялись, как этот браслет еще умудрились найти в Светлоярском районе, где его даже на убийц не одевали. 

Напомним, в настоящее время в Светлоярском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении Амира Гиниятова. Обвинение считает, что из-за его неправильных действий умерла одна из его пациенток, которая болела коронавирусом. Сам врач отрицает свою вину и не доверяет экспертизе, на которой следствие строило свое обвинение.

Ранее родные Амира Гиниятова попросили местных жителей, которых в свое время спас врач и которые выразили готовность оказать ему поддержку, переживать за него дистанционно. Поводом для этого стали распространенные неизвестными людьми слухи о том, что, якобы, семья врача пытается использовать ситуацию с судебным процессом для организации волнений. Супруга Амира, его адвокат категорически отрицали эти подозрения и считали, что такие слухи являлись попыткой дискредитировать судебный процесс. 

Читайте по теме:

 

«Мой сын не Дон Корлеоне»: под Волгоградом от общественности и СМИ скрыли процесс по обвинению врача в смерти ковид-пациентки

 

«Вчера нас вызвали в полицию»: волгоградцам запретили поддерживать врача, обвиненного в смерти пациентки

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
16.09.2022 12:25
Расследования 16.09.2022 12:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2022 09:06
Расследования 16.09.2022 09:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.09.2022 16:58
Расследования 14.09.2022 16:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.09.2022 13:10
Расследования 14.09.2022 13:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.09.2022 09:54
Расследования 14.09.2022 09:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.09.2022 21:01
Расследования 13.09.2022 21:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.09.2022 19:55
Расследования 13.09.2022 19:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.09.2022 15:39
Расследования 13.09.2022 15:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.09.2022 14:55
Расследования 13.09.2022 14:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.09.2022 12:14
Расследования 13.09.2022 12:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.09.2022 11:02
Расследования 13.09.2022 11:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.09.2022 09:52
Расследования 13.09.2022 09:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.09.2022 18:15
Расследования 12.09.2022 18:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.09.2022 17:50
Расследования 12.09.2022 17:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.09.2022 16:24
Расследования 12.09.2022 16:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:21
«КИНО» спустя 30 лет: опубликована программа фестиваля ParkSeason Fest в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:18
В Котово из-за незаконной врезки разлилась нефтьСмотреть фотографии
12:48
Обвиняемому в смерти ковид-пациентки волгоградскому врачу смягчили меру пресеченияСмотреть фотографии
12:32
Трижды вызывал огонь на себя: капитану из Волгоградской области посмертно присвоено звание Героя РоссииСмотреть фотографии
12:25
Волгоградца оштрафовали на 690 тысяч за расклейку листовок про армиюСмотреть фотографии
12:17
Токари АО «КАУСТИК» приняли участие в областном конкурсе «Лучший по профессии»Смотреть фотографии
12:08
С начала года автопутешественники Волгоградской области проговорили в сети почти 1200 летСмотреть фотографии
12:07
Четырехнедельный котлован возле школы в Волгограде обещают скоро закопатьСмотреть фотографии
12:06
«Открытие Авто» выяснил, какие онлайн-сервисы наиболее интересны волгоградским автовладельцамСмотреть фотографии
12:04
Бочаров оценил обновленную ЖК в Волгограде и напомнил медикам об «этических моментах»Смотреть фотографии
11:21
Волгоградские приставы достали алиментщика из шкафаСмотреть фотографии
10:41
Шесть человек пострадали в массовом ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:40
Депутат Олег Ярыгин покинет пост главврача скорой помощи ВолгоградаСмотреть фотографии
09:46
«Утренний квест»: в Волгограде упавшее дерево перегородило дорогу пешеходамСмотреть фотографии
09:06
«Неприемлемо и непатриотично»: волгоградцы пожаловались Путину на уничтожение школы имени героя войныСмотреть фотографии
08:48
Волгоградцев предупредили об опасном вирусе, передающемся от собеседникаСмотреть фотографии
08:29
«Проблемы были, а теперь нет»: в волгоградском облкомздраве оценили состояние медтехники после ухода SiemensСмотреть фотографии
08:05
Грозу и град прогнозирует МЧС в Волгоградской области 16 сентябряСмотреть фотографии
21:20
Жара ненадолго вернется в Волгоград во второй половине сентябряСмотреть фотографии
20:49
Семь партий в Волгоградской области потратили за 3 месяца 16 миллионов рублейСмотреть фотографии
20:36
Новый размер платы за детские сады утвердили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:59
«А как же грибы?»: запрет на посещение лесов в Волгоградской области продлят до середины октябряСмотреть фотографии
19:21
Захватили мост через Днепр: подполковнику из Волжского посмертно присвоено звание Героя РоссииСмотреть фотографии
19:15
В Москве возобновили суд по иску экс-главного тренера волгоградского «Ротора» к запрещенной соцсетиСмотреть фотографии
18:53
«Ростелеком» и РТУ МИРЭА открыли Центр импортозамещения информационных технологийСмотреть фотографии
18:30
Волгоградцы создали петицию с требованием ускорить суд по делу бывших депутатов гордумыСмотреть фотографии
18:16
Все стоит: в Волгограде из-за ДТП образовалась километровая пробкаСмотреть фотографии
18:16
Легендарный Танк Т-34 снимут с пьедестала в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:13
Реорганизация налоговых органов в Волгоградской области завершится 19 сентябряСмотреть фотографии
17:43
«Это беспредел»: под Волгоградом сожгли имущество дачницы, заявившей об угрозах расправыСмотреть фотографииCмотреть видео
 