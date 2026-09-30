Волгоградцам обещают больше парковок на улице Новороссийской

В Центральном районе Волгограда грядет реконструкция улично-дорожной сети на Новороссийской. Подготовлен проект планировки и межевания территории общей площадью 1,2 га, который с 5 по 19 октября будет выставлен на общественные обсуждения. Речь идет о части улицы Новороссийской, расположенной на 400-метровом отрезке от улицы Кубанской до улицы Невской.

– Проектом планировки и межевания территории в целях размещения линейного объекта ул. Новороссийской в границах от ул. Кубанской до ул. Невской в Центральном районе Волгограда предусматривается размещение магистральной улицы районного значения – ул. Новороссийской, – указано в документации. – В границах планируемой территории имеются линейные объекты (инженерные сети) подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения (водопровод, газопровод, ливневая канализация, кабельная линия освещения, кабельная линия освещения, линия связи).

Максимальная проектная пропускная способность улицы Новороссийской составляет 6 тысяч автомобилей в сутки, а среднегодовая суточная интенсивность движения – около 5 тысяч. Дорога двухполосная и в существующих границах застройки, как отмечается, ее расширение не представляется возможным.

Однако проектом предусмотрена реконструкция нежилого здания объекта дорожного сервиса для мелкого ремонта автомобилей и заправки электромобилей, а также увеличение числа парковочных мест.

– Проектом предусматривается размещение дополнительных парковочных мест для временного хранения автотранспорта в границах проектирования, примыкающих к ул. Новороссийской. Количество размещаемых машино-мест всего 114, – говорится в проектной документации.

Фото из архива V102.RU