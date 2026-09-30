



Сезон на дачах в Волгоградской области завершается – грядки убраны, дом законсервирован до весны, а хозяева возвращаются в городские квартиры. Но одна обязанность, о которой многие вспоминают только летом, никуда не исчезает. Речь о ежемесячной передаче показаний электросчётчика.

ПАО «Волгоградэнергосбыт» напоминает: данные прибора учета нужно подавать круглый год, вне зависимости от того, бываете вы на участке или нет. Это правило касается и садоводов, которые заключили прямые договоры с компанией. Сегодня таких договоров в Волгограде, Волжском и районах области уже более 60 тысяч.

Что будет, если не передавать показания

Расчет за электроэнергию в этом случае ведется не по факту, а по среднемесячному потреблению. Проще говоря, даже если зимой на даче не горит ни одна лампочка, квитанции все равно будут приходить – и суммы в них, как правило, окажутся выше реального расхода.

Чтобы не платить за то, что не потрачено, энергетики советуют перед отъездом зафиксировать последние показания счётчика и затем передавать их каждый месяц – пусть даже нулевыми. Делать это необходимо в период с 15 по 25 число ежемесячно.

Способы передать данные

«Волгоградэнергосбыт» предлагает несколько вариантов передать данные – от дистанционных до личного визита.