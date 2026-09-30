Сезон на дачах в Волгоградской области завершается – грядки убраны, дом законсервирован до весны, а хозяева возвращаются в городские квартиры. Но одна обязанность, о которой многие вспоминают только летом, никуда не исчезает. Речь о ежемесячной передаче показаний электросчётчика.
ПАО «Волгоградэнергосбыт» напоминает: данные прибора учета нужно подавать круглый год, вне зависимости от того, бываете вы на участке или нет. Это правило касается и садоводов, которые заключили прямые договоры с компанией. Сегодня таких договоров в Волгограде, Волжском и районах области уже более 60 тысяч.
Что будет, если не передавать показания
Расчет за электроэнергию в этом случае ведется не по факту, а по среднемесячному потреблению. Проще говоря, даже если зимой на даче не горит ни одна лампочка, квитанции все равно будут приходить – и суммы в них, как правило, окажутся выше реального расхода.
Чтобы не платить за то, что не потрачено, энергетики советуют перед отъездом зафиксировать последние показания счётчика и затем передавать их каждый месяц – пусть даже нулевыми. Делать это необходимо в период с 15 по 25 число ежемесячно.
Способы передать данные
«Волгоградэнергосбыт» предлагает несколько вариантов передать данные – от дистанционных до личного визита.
- Через интернет. На сайте energosale34.ru можно передать показания без авторизации, указав только номер лицевого счёта. В личном кабинете доступен расширенный функционал: управление счётом, просмотр истории начислений и оплата. Мобильное приложение «Волгоградэнергосбыт» позволяет вести несколько лицевых счетов сразу — как городских, так и дачных, — скачивать квитанции за прошлые периоды, оплачивать счета без комиссии, отправлять документы и консультироваться со специалистами.
- По телефону. Круглосуточно работает голосовой помощник по номеру 8 (8442) 68-43-88. Соединения с оператором не требуется: система сама подскажет порядок действий. При разговоре важно чётко проговаривать цифры по одной и следить за отсутствием посторонних шумов.
- Очно. Показания принимают в любом клиентском офисе компании. Актуальные адреса и график работы опубликованы на сайте energosale34.ru в разделе «Клиентские офисы».
Полный список способов передачи данных есть в подразделе «Информация для абонентов / Способы передачи показаний».
Владельцам загородной недвижимости «Волгоградэнергосбыт» рекомендует подключить электронные квитанции и установить мобильное приложение. Так начисления будут под контролем, а показания можно передавать из любой точки – был бы интернет или мобильная связь.