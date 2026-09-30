В Волгоградской области 30 сентября отражали атаку вражеских БПЛА





Минувшая ночь выдалась тревожной для Волгоградской области. С 21:17 до 6:34 действовал режим беспилотной опасности. Утром горожан взбудоражила сирена, оповещающая о ракетной опасности.



Как сообщает Минобороны, за сутки ВСУ направили 384 дрона по регионам РФ. Волгоградская область оказалась в числе субъектов, где силы ПВО работали по вражеским целям.



Также дроны сбивали в Пермском крае, над акваторией Черного моря, в Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Республике Крым, Брянской, Белгородской, Костромской, Воронежской, Орловской, Курской, Ростовской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях и в Московском регионе.