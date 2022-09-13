Сегодня, 13 сентября, Светлоярский районный суд Волгоградской области принял решение о рассмотрении уголовного дела по обвинению врача-терапевта Амира Гиниятова в смерти пациентки от коронавируса в закрытом режиме. Журналисту ИА «Высота 102» также не удалось попасть на заседание по скандальному делу, несмотря на широкий общественный резонанс.

Так, председатель Светлоярского районного суда Андрей Моляров не рассмотрел, как того требует гражданский процессуальный кодекс РФ, ходатайство корреспондента о проведении фотосъемки в зале суда. И не сообщил представителю СМИ об удовлетворении или отклонении ходатайства. Решение о переводе заседания в закрытый режим было принято за дверями зала суда по ходатайству потерпевшего Дмитрия Бакаева и поддержано прокуратурой на основании того, что во время процесса будут оглашаться сведения о здоровье и диагнозах его умершей матери.

Между тем, сегодня суд рассмотрел также показания свидетелей со стороны потерпевшего и защиты. Так как судебное заседание оказалось закрытым для журналистов, корреспонденту ИА «Высота 102» не удалось ознакомиться с позицией потерпевшей стороны и прокурора. Кроме того, ожидавшие вызова в зал заседания свидетели обвинения категорически отказались общаться с журналистом и запретили себя фотографировать. Пришедшие в суд родные Гиниятова в свою очередь поделились с корреспондентом переживаниями и эмоциями. В частности, мама подсудимого Ирина рассказала о мощной поддержке со стороны местных жителей, которых лечил и спасал ее сын.

– Ко мне приходят совершенно незнакомые люди, рассказывают, как помог им когда-то Амир, спрашивают, что могут для нас сделать, переживают за его судьбу, – рассказывает Ирина. – Мы потрясены этой поддержкой и уверены, что правда на нашей стороне – мой сын только помогал людям, а то, в чем его сейчас обвиняют, это чудовищно и несправедливо.

По словам Ирины, это дело можно считать беспрецедентным даже для России.

– В Волгоградской области от коронавируса за 2,5 года пандемии умерли около 7 тысяч человек, – говорит женщина. – Значит, на скамье подсудимых должны сидеть сотни врачей, но я не вижу переполненных судов. Отыграться решили почему-то на моем сыне. Я думаю, Амира хотят признать виновным, чтобы его родственники смогли предъявить нам потом многомиллионный иск. Но лучше бы они рассказали, почему их любимая мама и жена умирала от коронавируса в полном одиночестве. Даже дверь пришлось выламывать, чтобы попасть в дом, где лежало ее тело.





Жительница Светлого Яра Галина Исаенко рассказала корреспонденту информагентству свою историю.

– Я тоже болела коронавирусом, но, видимо, не совсем понимала, что все так серьезно, – вспоминает пенсионерка. – Состояние мое ухудшалось, а я вышла еще во двор виноград подвязать. Телефон оставила дома и тут вижу, как Амир подъезжает к моему дому. Он был крайне встревожен – оказывается, пришел результат моего теста, который оказался положительным. Он не смог мне дозвониться и на своей машине примчался, чтобы отвезти в больницу, ведь у меня еще и сахарный диабет. Спасибо ему, что он вовремя поднял тревогу. Я выздоровела только потому, что выполняла все его рекомендации в лечении. Он спас мне жизнь и я знаю, помог очень многим.

Тем временем Амир Гиниятов по-прежнему находится под домашним арестом. По решению Светлоярского районного суда меру пресечения одним махом продлили на ближайшие полгода. Защита доктора подала апелляцию в Волгоградский областной суд, не согласившись с таким решением. Однако адвоката Амира Гиниятова даже не проинформировали о дате рассмотрения жалобы, а 7 сентября сняли ее с рассмотрения в связи с допущенными процессуальными нарушениями.

Напомним, предварительное слушание по уголовному делу в отношении врача-терапевта Амира Гиниятова состоялось 2 сентября. Супругу доктора Юлию накануне заседания вызвали в полицию на основании сигнала от неизвестного, что, якобы она призывает к проведению несанкционированного митинга в защиту своего супруга. Однако очередное потрясение родные Амира испытали, когда пришли 2 сентября в суд и увидели многочисленных полицейских и подогнанный автозак.

– Было такое ощущение, что в суд привезут самого крестного отца – Дона Корлеоне, а не моего сына, врача, у которого всегда было лишь одно «оружие» – стетоскоп, – едва не плачет мама доктора Ирина.

Как потом оказалось, в суд хотели прийти многие жители Светлого Яра, которые за годы работы Гиниятова в ЦРБ были его пациентами. Но родным пришлось обзванивать людей и просить их остаться дома. В Светлоярской ЦРБ, по сведениям родственников Амира Гиниятова, также потребовали от медиков не выражать публично поддержки доктору.





Ранее председатель Светлоярского районного суда Андрей Моляров отклонил ходатайства защиты врача об исключении из дела спорной экспертизы, выбранной следствием. Отклонил судья и ходатайство защиты о возврате уголовного дела прокурору из-за несостоятельности следственных мероприятий, проведенных с нарушением УПК.

Напомним, что по делу было проведено несколько экспертиз, а результаты их оказались диаметрально противоположными – иногородние эксперты усмотрели связь между действиями доктора и смертью пациентки, а волгоградские эксперты не нашли нарушений в методике оказания медицинской помощи. Однако следствие принимает во внимание результаты исследования, проведенного в Ставрополе.

Амира Гиниятова обвинили в смерти женщины, которая 6 августа 2020 года пришла к нему на прием в поликлинику Светлого Яра. По версии следствия, врач не оказал женщине должной помощи и не направил ее в стационар.

Врач, в свою очередь, настаивал, что лечил пациентку, которая обратилась к нему с небольшой температурой, правильно, направив ее на анализ крови и выписав медикаменты. 11 августа он вновь посетил женщину на дому по вызову, поставив предварительный диагноз внебольничная пневмония, направил ее на рентген и на тестирование на коронавирус. Результаты рентгена была получены лишь 15 августа, а тест на ковид – 18. Именно в этот день женщина скончалась от коронавируса в стационаре. Важно, что врачебная комиссия не усмотрела связи между смертью пациентки и якобы неправильными действиями доктора Амира.