Расследования

«Мы стали заложниками пандемии»: волгоградский врач перед приговором выступил с открытым обращением

Расследования 24.10.2022 14:45
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24.10.2022 14:45


Врач из Светлоярского района Волгоградской области Амир Гиниятов, которого обвиняют в смерти пациентки от ковида, выступил с открытым обращением, в котором заявил об отсутствии защиты медиков, спасавших жизни пациентов, выразил надежду на справедливое разбирательство и на то, что сможет вернуться в свою профессию.



У меня наконец-то закончился домашний арест, поэтому я сам могу давать комментарии по ситуации, которая произошла со мной за последние полгода. Повторю слова своего адвоката Ольги Завгородневой, что наш случай единичный в России. На просторах сети интернет мы не смогли найти подобных уголовных дел. Видимо,  врачи боятся придавать свои проблемы огласке, что довольно неправильно – общество должно знать, как в нашем государстве врачи стали заложниками пандемии без права на защиту. Так что соглашусь с высказыванием, что огласка довольно сильно помогает, –  заявил Амир.

По мнению подсудимого, ситуация выгодна только одному человеку.

Потерпевшему, который неоднократно менял свои показания. Но почему следствие этого в упор не замечало – для нас большая загадка. В интернете есть довольно много информации, что потерпевший является или являлся помощником депутата, что якобы мама его девушки – заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области. Из этого, конечно, можно сделать выводы, но уже не нам это делать, – говорит врач.

В то же время он не теряет духа.

Сейчас занимаюсь саморазвитием, много литературы читаю по своей основной профессии. Надеюсь, что в скором времени все справедливо разрешится, и я со спокойной душой буду и дальше помогать людям, ведь в нашем регионе не хватает врачей, – заключил Амир Гиниятов. 

Напомним, врач-терапевт в настоящее время является подсудимым – в Светлоярском районном суде идет процесс по обвинению его в смерти пациентки. 

6 августа 2020 года одна из местных жительниц пришла к Гиниятову на прием в поликлинику Светлого Яра. По версии следствия, врач не оказал женщине должной помощи и не направил ее в стационар. Врач, в свою очередь, настаивал, что лечил пациентку, которая  обратилась к нему с небольшой температурой, правильно, направив ее на анализ крови и выписав медикаменты. 11 августа он вновь посетил женщину на дому, поставив предварительный диагноз – внебольничная пневмония, и  направил ее на рентген и на тестирование на коронавирус. Результаты рентгена была получены лишь 15 августа, а тест на ковид – 18-го числа того же месяца. Именно в этот день женщина скончалась от коронавируса в стационаре.

Защита врача просила суд  исключить из дела весьма спорную экспертизу, проведенную в Ставропольском крае, которую выбрало следствие, однако в этом ходатайстве подсудимому и его защите было отказано. Так, по словам защитника Амира, экспертизу в другом регионе проводила гастроэнтеролог. Еще один эксперт, как оказалось рентгенолог, не заметила изменений в костной структуре черепа после проведенной ранее операции, что вообще ставит под вопрос ее компетентность и автоматически могло бы отменить эту экспертизу. Все это мы проговорили в суде, но судья отклонила наше ходатайство, сославшись на отсутствие у нас оригинала. 

Отклонил судья и ходатайство защиты о возврате уголовного дела прокурору из-за несостоятельности следственных мероприятий, проведенных с нарушением УПК. При этом следователь не принял во внимание экспертизу, проведенную в Волгоградской области, которая указывала на отсутствие вины врача в произошедшем. 

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