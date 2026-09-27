Росстат подсчитал разницу между доходами и расходами волгоградцев





Новые данные об уровне жизни волгоградцев опубликовал Росстат по итогам первого полугодия. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на доклад ведомства, реальные доходы жителей региона в расчете на душу населения выросли в первом полугодии на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Стало также известно, сколько денег остается у среднестатистического жителя Волгоградской области после необходимых трат. Самым трудным, судя по обнародованным данным, у волгоградцев был первый квартал 2026 года. Тогда жители региона тратили почти все свои доходы. Так, номинальные доходы составляли 42115 рублей, а потребительские расходы – 42567 рублей.



Во втором квартале ситуация улучшилась. Так, доходы увеличились до 48336 рублей, тогда как потребительские расходы были почти на 5 тысяч меньше (43604 рубля). Всего, по итогам первого полугодия, доходы жителей составили 45225 рублей, а расходы – 43085 рублей.



Росстат также зафиксировал, как увеличивались траты жителей и их доходы. Так, в первом квартале 2026 года доходы выросли на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а траты – почти на 20%. Во втором квартале разница между этими двумя показателями была уже не такой заметной – доходы выросли на 8,4%, а расходы – на 12,1%. По итогам первого полугодия рост расходов также опережал укрепление благосостояния волгоградцев.