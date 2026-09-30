



С 25 по 28 сентября в подмосковном Одинцово прошли Всероссийские соревнования по тхэквондо ВТФ «Битва Подмосковья» – турнир, носящий имя Героя России, пятикратной олимпийской чемпионки Ларисы Лазутиной. Площадкой стал спортивно-зрелищный комплекс «Волейбольный центр», где на додянгах сошлись 928 спортсменов из 36 регионов страны. Разыгрывались более 80 комплектов наград сразу в нескольких возрастных категориях – от юношей и девушек 12–14 лет до мужчин и женщин, а также среди юниоров 15–17 лет и спортсменов до 21 года.

Турнир традиционно проводится по трём дисциплинам: керуги (спарринг), пхумсэ (формальные комплексы) и виртуальное – интерактивное – тхэквондо, набирающее популярность с каждым сезоном. Призёры среди юниоров выполняли норматив кандидата в мастера спорта, среди взрослых – мастера спорта России. Для волгоградцев этот старт стал серьёзной проверкой и, как показал результат, проверкой пройденной.

Золото Валерии Штучкиной

Главным событием для волгоградской команды стало выступление Валерии Штучкиной – воспитанницы клуба «Торнадо» и тренера Алексея Крупко. Валерия выступала среди взрослых в весовой категории свыше 73 кг – самом тяжёлом женском весе. В финале она встретилась с Дарьей Рысевой из Челябинской области и одержала уверенную победу – 2:0 по раундам. Золото «Битвы Подмосковья» стало логичным продолжением сезона: Штучкина – участница Мультиевропейских игр 2026, победительница молодёжного первенства страны, бронзовый призёр Кубка России. Её прогресс видно невооружённым глазом, и победа в Одинцово – ещё одно подтверждение того, что спортсменка выходит на новый уровень.





Историческая бронза в виртуальном тхэквондо

Ещё одна награда – и по-своему уникальная. 15-летняя Александра Шматкова стала бронзовым призёром в соревнованиях по виртуальному тхэквондо – дисциплине, где техника оценивается через системы захвата движений, без физического контакта с соперником. В полуфинале она уступила будущей чемпионке турнира Кристине Пешковой из Санкт-Петербурга, но этого хватило, чтобы подняться на пьедестал. Эта бронза – дебютная и историческая для волгоградского тхэквондо ВТФ в новом виде программы: впервые регион отмечен наградой в виртуальном тхэквондо на всероссийском уровне.





Турнир имени Лазутиной



Мини-команда из четырёх человек, представлявшая Волгоградскую область на «Битве Подмосковья», вернулась домой с двумя медалями – золотой и бронзовой. Для клуба «Торнадо» и тренера Алексея Крупко – это ещё один шаг вперёд. Для волгоградского тхэквондо ВТФ – подтверждение того, что работа ведётся в верном направлении, а новые имена уже стучатся в дверь большого спорта.

Александр Веселовский

Фото: спортивный клуб боевых искусств «Торнадо»