



Накануне вечером, в 21:17 РСЧС Волгоградской области предупредила жителей Волгоградской области о беспилотной опасности. Угроза сохранялась всю ночь, на данный момент её ещё не отменили.



Отметим, аэропорт Волгограда работает в штатном режиме. Задержек авиарейсов не отмечается.



А в 6:04 30 сентября горожан предупредили о ракетной опасности. Следует избегать открытой местности, держаться подальше от окон. Если укрытия рядом нет, лучше выбрать ближайшее заглубленное помещение подземного пространства - погреб, подвал, подземный паркинг.