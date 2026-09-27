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Расследования

Ирина Волк: 32-летнего убийцу отца 5 детей в «Магните» задержали по горячим следам

Расследования 27.09.2026 11:49
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27.09.2026 11:49




Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк озвучила новые подробности дикого преступления, которое произошло накануне в Красноармейском районе Волгограда  – в «Магните»  на глазах у многочисленных свидетелей был застрелен покупатель. 

- В торговом зале один из посетителей попытался успокоить других, выражавшихся нецензурной бранью.  В ходе возникшего конфликта этот человек  получил несколько огнестрельных ранений и скончался до приезда скорой помощи. У погибшего остались 5 детей. Стрелявший скрылся с места преступления, - рассказала Ирина Волк. 

Подозреваемый был задержан по горячим следам оперативниками уголовного розыска Красноармейского района во взаимодействии с сотрудниками регионального Главка. Им оказался 32-летний местный житель. Задержание проводилось при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.

По данным информагентства, взяли подозреваемого в его квартире. Он живет в доме, где находится магазин «Магнит».

Ранее сообщалось, что по факту убийства волгоградца возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что мужчину убили на глазах его двоих детей, с которыми он был в магазине.

Произошедшее вызвало огромный общественный резонанс. Пользователи соцсетей выражают соболезнования семье погибшего и требуют самого жесткого наказания для убийцы. 

Видео ГУ МВД по Волгоградской области

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