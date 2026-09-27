Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк озвучила новые подробности дикого преступления, которое произошло накануне в Красноармейском районе Волгограда – в «Магните» на глазах у многочисленных свидетелей был застрелен покупатель.
- В торговом зале один из посетителей попытался успокоить других, выражавшихся нецензурной бранью. В ходе возникшего конфликта этот человек получил несколько огнестрельных ранений и скончался до приезда скорой помощи. У погибшего остались 5 детей. Стрелявший скрылся с места преступления, - рассказала Ирина Волк.
Подозреваемый был задержан по горячим следам оперативниками уголовного розыска Красноармейского района во взаимодействии с сотрудниками регионального Главка. Им оказался 32-летний местный житель. Задержание проводилось при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.
По данным информагентства, взяли подозреваемого в его квартире. Он живет в доме, где находится магазин «Магнит».
Произошедшее вызвало огромный общественный резонанс. Пользователи соцсетей выражают соболезнования семье погибшего и требуют самого жесткого наказания для убийцы.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области