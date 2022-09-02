Расследования

«Вчера нас вызвали в полицию»: волгоградцам запретили поддерживать врача, обвиненного в смерти пациентки

Расследования 02.09.2022 20:33
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02.09.2022 20:33


В Светлоярском районе Волгоградской области сегодня, 2 сентября, состоялись предварительные слушания по уголовному делу в отношении врача-терапевта, обвиненного в смерти пациентки от COVID-19. Как рассказала ИА «Высота 102» супруга Амира Гиниятова Юлия, накануне ее пригласили в местный отдел полиции для неожиданной беседы. Суд же одним махом продлил арест терапевту на ближайшие полгода. 

Накануне предварительных слушаний, которые состоялись сегодня в районном суде, на мою страницу в социальных сетях пришла жалоба. Сообщалось, будто бы я призываю к проведению несанкционированных митингов, – рассказала Юлия Гиниятова информагентству. – Получив сигнал, сотрудники полиции и пригласили нас на профилактическую беседу. Предупредили о недопустимости массовых собраний. Очень странная ситуация. Не исключено, что жалоба была инициирована потерпевшими. Отмечу, что к полиции у нас никаких вопросов нет – они просто выполняют свою работу. Кстати, сегодня утром перед судом вся парковка была занята автомобилями, в которых находились люди в штатском, сотрудники ДПС. Для чего-то даже подогнали автозак. 

Поддержать Амира Гиниятова в суде действительно планировали многие жители рабочего поселка, которые за годы его работы в ЦРБ были его пациентами. Однако накануне Юлии пришлось в буквальном смысле обзванивать людей, чтобы предостеречь от печальных последствий. 

В наши планы не входило, чтобы задерживали тех, кто поддерживает моего мужа, – говорит Юлия, – в итоге на суд сегодня пришли только наши родители. И слава Богу. К слову в ЦРБ, где работал Амир и работает сейчас его мама, тоже было неспокойно накануне. Коллегам моего мужа настоятельно рекомендовали не ходить в суд, вплоть до объявления выговора. Развернули целую кампанию с проведением собраний. 


Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что защита врача Гиниятова обратилась в суд с ходатайством исключить из дела весьма спорную экспертизу, которую выбрало следствие. Сегодня судья отклонил просьбу терапевта и его адвоката. 

Мы просили исключить из дела экспертизу, проведенную в Ставропольском крае и выбранную следствием, – говорит Юлия Гиниятова. – У нас масса вопросов к ней, в том числе к квалификации экспертов, которая не подтверждена никак документально. Проводившая экспертизу врач-терапевт на деле оказалась гастроэнтерологом, то есть не имеет вообще никакого отношения к пульмонологии и не может делать квалифицированных выводов. Сам руководитель бюро Копылов защищал диссертацию по каннабиоидной интоксикации. Следовательно, он не компетентен в вопросе инфекционных заболеваний. Еще один эксперт, как оказалось рентгенолог, не заметила изменений в костной структуре черепа после проведенной ранее операции, что вообще ставит под вопрос ее компетентность и автоматически могло бы отменить эту экспертизу. Все это мы проговорили в суде, но судья отклонила наше ходатайство, сославшись на отсутствие у нас оригинала. 

Отклонил судья и ходатайство защиты о возврате уголовного дела прокурору из-за несостоятельности следственных мероприятий, проведенных с нарушением УПК.

Перед тем, как обратиться за экспертизой в Ставропольский край, следователь не сделал ни одного запроса в местные бюро СМЭ. А ведь согласно уголовно-процессуальному кодексу, только отказ местных экспертов может служить поводом для обращения в другие регионы. То есть речь идет о грубом нарушении УПК, но и на это суд закрыл глаза, отклонив ходатайство, – рассказывает супруга врача. 


Напомним, что по делу было проведено несколько экспертиз. В Ставрополе экспертизу заказывала сторона потерпевших, защита врача – в Волгоградской области. Результаты оказались диаметрально противоположными – иногородние эксперты усмотрели связь между действиями доктора и смертью пациентки, а волгоградские эксперты не нашли нарушений в методике оказания медицинской помощи. Однако следствие принимает во внимание лишь результаты исследования, проведенного в Ставрополе.

Но самым неожиданным итогом предварительных слушаний, прошедших сегодня в Светлоярском районном суде Волгоградской области, стало продление ареста Гиниятову. Судья Андрей Маляров продлил меру пресечения на полгода. 

Амиру продлили арест до конца февраля 2023 года, – говорит Юлия, – как будто это рассматривается уголовное дело по особо тяжкой статье. Впрочем, складывается ощущение, что судья не видел дела, поскольку 17 сентября у нас истекают сроки давности. Здесь уже можно говорить о нарушении конституционных прав. 

Судья Светлоярского районного суда назначил дату заседания на 6 сентября. Редакция информагентства будет следить за развитием ситуации. 

Напомним, Амира Гиниятова обвинили в смерти женщины, которая 6 августа 2020 года пришла к нему на прием в поликлинику Светлого Яра. По версии следствия, врач не оказал женщине должной помощи и не направил ее в стационар. Врач, в свою очередь, настаивал, что лечил пациентку, которая  обратилась к нему с небольшой температурой, правильно, направив ее на анализ крови и выписав медикаменты. 11 августа он вновь посетил женщину на дому по вызову, поставив предварительный диагноз внебольничная пневмония,  направил ее  на рентген и на тестирование на коронавирус. Результаты рентгена была получены лишь 15 августа, а тест на ковид – 18. Именно в этот день женщина скончалась от коронавируса в стационаре.

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