Медики напомнили волгоградцам об опасности клещевого энцефалита





Клещевой вирусный энцефалит — это опасное инфекционное заболевание, передающееся через укус клеща и поражающее центральную нервную систему. Последствия болезни могут быть разнообразными: от полного выздоровления до инвалидности или летального исхода. Заразиться могут люди любого возраста и пола.



Санитарные врачи отмечают, что инфицирование происходит при укусе клеща в природных зонах: лесах, парках, на дачных участках, а также при употреблении сырого молока от коз, овец или коров, инфицированных вирусом в период его активности. Инкубационный период зависит от способа заражения: после укуса клеща он составляет от 5 до 25 дней (в среднем 7–14 дней), при употреблении зараженного молока — 2–3 дня.

Основные симптомы заболевания включают озноб, сильную головную боль, высокую температуру, тошноту, рвоту и боли в мышцах, особенно в области шеи, плеч, спины и конечностей. Для профилактики клещевого вирусного энцефалита применяются вакцинация и экстренная профилактика с использованием человеческого иммуноглобулина. Вакцинацию можно проводить в любое время года, в зависимости от медицинских показаний.

Вакцинацию рекомендуется проводить заранее, в осенний или весенний период. Поскольку Волгоградская область не является эндемичной зоной, региональное финансирование на вакцинацию не предусмотрено. Прививку можно сделать за свой счёт, предварительно уточнив её наличие в медицинских учреждениях, так как закупка вакцины осуществляется за счёт средств учреждения.