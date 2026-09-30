В Волгограде простятся с застреленным в магазине многодетным отцом

Сегодня, 30 сентября, в Волгограде простятся с отцом пятерых детей, которого застрелил в сетевом магазине «Магнит» неадекватный посетитель. Причиной расправы стало замечание, которое многодетный отец сделал дебоширу, нецензурно выражающемуся в адрес пожилого человека. Убийство произошло на глазах двух детей погибшего и его жены.

Прощание с многодетным отцом пройдет сегодня в Красноармейском районе.

Напомним, что преступление было совершено вечером 26 сентября около 20:00 мск в «Магните» на улице 50 лет Октября. Хладнокровное убийство запечатлели камеры видеонаблюдения, установленные в торговом зале. После случившегося стрелка задержали. Известно, что преступник выстрелил в многодетного отца семь раз. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

ИА «Высота 102» восстановило хронологию событий этого жуткого преступления.