Ворошиловский районный суд Волгограда вынес приговор 46-летнему организатору финансовой пирамиды, нанесшей ущерб 974 вкладчикам на сумму более полмиллиарда рублей. По данным прокуратуры региона, за это подсудимого приговорили к 3 годам колонии общего режима.

Следствием и судом установлено, что фигурант уголовного дела являлся учредителем и руководителем кредитных потребительских кооперативов «Кредитный союз ВКБ-Кредит» и «ВКБ-Кредит», которые не занимались инвестиционной деятельностью. Гражданам он предлагал вложиться под предлогом получения прибыли, которая первоначально выплачивалась за счет взносов новых вкладчиков.

– В результате 974 потерпевшим был причинен ущерб в размере свыше 500 млн рублей, из них 1,5 млн рублей он легализовал путем внесения на счет другой организации, – уточнили в прокуратуре.

Приговор вынесен за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств граждан, при которой выплата дохода лицам, чьи денежные средства привлечены ранее, осуществляется за счет привлеченных денежных средств иных физических лиц) и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества в крупном размере).

Фото из архива V102.RU