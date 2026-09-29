



В Волгоградской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконном получении выплат при заключении социального контракта. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 37-летняя женщина в момент оформления на должность менеджера по внешнеэкономической деятельности обратилась в отделение социальной поддержки населения по городу Урюпинску и Урюпинскому району ГКУ «Единый центр социальной поддержки населения Волгоградской области» с заявлением о заключении социального контракта как малоимущая гражданка. После чего она получила выплату в размере свыше 70 тыс. рублей.

При этом женщина предоставила заведомо ложные сведения о том, что является безработной и находится в трудной жизненной ситуации, что не соответствовало действительности в связи с наличием у женщины нескольких объектов недвижимости и премиального автомобиля.

Одновременно выяснилось, что руководителем отделения социальной поддержки населения по городу Урюпинску и Урюпинскому району ГКУ «Единый центр социальной поддержки населения Волгоградской области» является ее мать. Женщина точно знала, что никаких оснований для выплаты мер господдержки ее дочери нет.

По результатам проверки на основании материалов Урюпинской межрайонной прокуратуры Волгоградской области следственным органов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Кроме того, Урюпинским межрайонным прокурором Волгоградской области в адрес директора ГКУ «Единый центр социальной поддержки населения Волгоградской области» внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства о противодействии коррупции. Оно находится на рассмотрении.



