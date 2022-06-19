Расследования

Волгоградского экс-врача объявили в розыск после смерти пациентки

Расследования 19.06.2022 09:09
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19.06.2022 09:09


Бывший врач анестезиолог реаниматолог из рабочего поселка Светлый Яр Волгоградской области Амир Гиниятов создал петицию на одной из онлайн-платформ с целью привлечь внимание общественности к незаконному, как он считает, уголовному преследованию по подложной экспертизе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на текст обращения, на экс-медика СУ СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ по факту смерти пациентки. 

— Хочу вам всем рассказать с каким произволом Следственного комитета я столкнулся. Я стал подозреваемым по уголовному делу, которое завели на меня по фальсифицированной экспертизе. Ее произвели в соседнем регионе (Ставропольском крае). Минздрав которого опроверг участие своих экспертов в данной экспертизе. Дело завел следователь СО СК Светлоярского района Морозов А. В. Мы с моим защитником произвели официальную экспертизу в нашем регионе (Волгоградской области). Данная экспертиза и комитет здравоохранения Волгоградской области, не нашли в моих действиях никаких нарушений. Таким образом все обвинения со стороны СК против меня неправомерны и необоснованны (орфография и пунктуация автора сохранены — Прим. ред.), — цитирует текст петиции информагентство. 

Также Гиниятов сообщил, что, пока он находился на больничном, следователь СК Морозов объявил его в розыск. 

— Пришел к нам домой с обыском чтобы найти «оружие и наркотики». За все время следствия мне не было вручено повесток и не было подписки о невыезде. Все это происходит при полном попустительстве вышестоящих органов. Я никогда не думал, что проработав 3 года в красной зоне, спасая жизни взрослых и детей, я столкнусь с таким издевательством и травлей со стороны СК в своем родном регионе, — заключает в своем обращении Амир Гиниятов. 


Бывший медик детально описывает предшествующие уголовному преследованию события. После окончания лечебного факультета ВолгГМУ в 2019 году Гиниятов остался работать в своем родном поселке Светлый Яр. В петиции указано, что 6 августа 2020 года в поликлинику к нему на прием пришла пациентка с жалобами на боли в горле и небольшую температуру до 37 градусов. После осмотра Гиниятов назначил местные антисептики и антибиотик, а также выписал направление на общий анализ крови. 

— Мазок на COVID-19 в данном случае не является обязательным в соответствии с Временными методическими рекомендациями Минздрава № 7 от 03.06.2020 (стр. 21, 1 абзац), — сообщает автор обращения. — 11 августа я приехал к ней на дом по вызову в связи с ее жалобами на плохое самочувствие. В ходе общения выяснилось, что анализ пациентка так и не сдала. По результатам осмотра мною был поставлен основной диагноз — острый бронхит. Предварительный диагноз — внебольничная правосторонняя пневмония (под вопросом). 


Далее, как утверждает экс-медик, он назначил пациентке повторный общий анализ крови, рентген органов грудной клетки и ПЦР-мазок на коронавирус. 

— Пациентка сделала рентген 12 августа, результат которого я получил 15 августа. Также она сдала ПЦР-мазок, который пришел в Светлоярскую ЦРБ спустя неделю — 18 августа. Общий анализ крови она так и не сдала. 13 августа каретой скорой помощи в бессознательном состоянии пациентка была доставлена в ГУЗ КБСМП 15 Волгограда, где скоропостижно скончалась. Спустя 1,5 года я узнал, что на меня заведено уголовное дело по ст. 109 часть 2, — поясняет волгоградец. 

По словам Амира Гиниятова, из-за этого произвола он потерял работу, а его пациенты — возможность получать медицинскую помощь.  

— Прошу всех неравнодушных помочь придать это дело огласке с целью прекратить незаконное уголовное преследование в отношении меня, — сообщается в петиции. 

ИА «Высота 102» направило запрос в комитет здравоохранения Волгоградской области.  

— В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, комитет здравоохранения Волгоградской области оказывает полное содействие следствию. Решение будет вынесено по итогам проведения судебной экспертизы, — сообщили журналистам информагентства в облздраве. 

В СУ СКР по Волгоградской области отказались комментировать ход расследования уголовного дела в отношении Амира Гиниятова.

Фото: Амир Гиниятов/vk.com 

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