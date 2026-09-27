



В отношении 32-летнего волгоградца, задержанного по подозрению в убийстве в магазине «Магнит» в Красноармейском районе Волгограда, возбуждено уголовное дело по двум статьям. Как сообщили в СУ СК по Волгоградской области, он будет отвечать за убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия.

- Подозреваемый, находясь на территории сетевого магазина, в ходе возникшего конфликта произвел не менее пяти выстрелов из имевшегося у него огнестрельного оружия в одного из посетителей торгового зала, после чего скрылся. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия, - рассказали в следственном управлении.



Ранее сообщалось, что 32-летний волгоградец, подозреваемый в убийстве, был задержан по горячим следам. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, преступление произошло вечером 26 сентября. Один из посетителей сделал замечание мужчине, который выражался нецензурной бранью. В ответ тот выхватил оружие и выстрелил несколько раз в покупателя. Пострадавший скончался.



Выяснилось, что погибший был отцом пятерых детей. Свидетелями расправы стали двое его маленьких сыновей, с которыми он находился в магазине.



О других подробностях этого убийства рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.