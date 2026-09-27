СУ СК: застреливший покупателя в волгоградском «Магните» задержан





Мужчина, который застрелил накануне покупателя в магазине «Магнит» в Красноармейском районе Волгограда, задержан. Возбуждено уголовное дело, сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области. В ГУ МВД по Волгоградской области добавили, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным источника, подозреваемого задержали в тот же день. Он живет в доме на улице 50 лет Октября, где находится супермаркет «Магнит», в котором произошло преступление.



Также стали известны и другие подробности преступления. Подозреваемый сделал шесть выстрелов в покупателя, с которым у него произошел конфликт.

Убийство попало на камеру видеонаблюдения.



Ранее сообщалось, что погибший мужчина был отцом пятерых детей.



