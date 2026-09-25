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Расследования

Под Волгоградом экс-замглавы района «на удаленке» уволили за утрату доверия

Расследования 25.09.2026 15:50
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25.09.2026 15:50


Прокуратура добилась изменения формулировки увольнения бывшего заместителя главы Новониколаевского района Сергея Белова. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, ранее было установлено, что бывший муниципальный служащий, числясь в администрации района, оказывал юридические услуги в компании «ЮК Белов и партнеры» и получал солидные доходы. При этом мужчина фактически трудовую деятельность в качестве заместителя главы Новониколаевского района не осуществлял, на работе бывал редко и постоянно проживал на территории Волгограда. 

После того, как замглавы заинтересовались правоохранительные органы, он уволился по собственному желанию. Однако факт нарушения Беловым антикоррупционных запретов нашел подтверждение в ходе расследования в рамках возбужденного уголовного дела. 

Ранее по иску прокуратуры в доход государства было обращено более 10 миллионов рублей, полученных им в качестве дохода от предпринимательской деятельности. В связи с этим  прокуратура предъявила  исковое заявление об изменении формулировки увольнения Сергея Белова, возложении обязанности на ответчика предоставить работодателю трудовую книжку, а на администрацию района - внести в данную трудовую книжку запись об увольнении в связи с утратой доверия.

Решением Новониколаевского районного суда Волгоградской области иск прокурора был удовлетворен. Однако руководство района и сам Белов не согласились с этим решением и обжаловали его. Но Волгоградский облсуд признал его законным. 

Судебный акт вступил в законную силу и является основанием для внесения данных сведений в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный Федеральным законом «О противодействии коррупции», подчеркнули в надзорном органе. 

Между тем, напомним, в настоящее время в Новониколаевском районном суде идет еще один процесс по уголовному делу по обвинению Сергея Белова в мошенничестве. Как ранее сообщалось, муниципальный служащий фактически не появлялся на рабочем месте в течение семи лет, исправно получая зарплату. Однако такой режим работы «зама на удаленке», как его успели прозвать,  вполне устраивал главу района. Ранее адвокат Сергея Белова Виталий Григорьев утверждал, что его подзащитный жил в Волгограде в целях экономии бюджетных средств, так как часто ездил по служебным делам в областной центр. 


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