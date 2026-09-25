Прокуратура добилась изменения формулировки увольнения бывшего заместителя главы Новониколаевского района Сергея Белова. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, ранее было установлено, что бывший муниципальный служащий, числясь в администрации района, оказывал юридические услуги в компании «ЮК Белов и партнеры» и получал солидные доходы. При этом мужчина фактически трудовую деятельность в качестве заместителя главы Новониколаевского района не осуществлял, на работе бывал редко и постоянно проживал на территории Волгограда.

После того, как замглавы заинтересовались правоохранительные органы, он уволился по собственному желанию. Однако факт нарушения Беловым антикоррупционных запретов нашел подтверждение в ходе расследования в рамках возбужденного уголовного дела.

Ранее по иску прокуратуры в доход государства было обращено более 10 миллионов рублей, полученных им в качестве дохода от предпринимательской деятельности. В связи с этим прокуратура предъявила исковое заявление об изменении формулировки увольнения Сергея Белова, возложении обязанности на ответчика предоставить работодателю трудовую книжку, а на администрацию района - внести в данную трудовую книжку запись об увольнении в связи с утратой доверия.