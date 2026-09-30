Волгоградцы назвали причины отказа от пользования интернетом





Волгоградстат опубликовал любопытную статистику в День интернета, который отмечается сегодня, 30 сентября. Как сообщили в ведомстве, результаты исследования показывают высокий уровень вовлеченности жителей региона в этой сфере.

Так, в 2025 году 92,4% жителей региона выходили в сеть, 91,7% из них пользовались интернетом в последние три месяца. Каждый день или почти каждый день во Всемирную сеть заходили 85,1% пользователей, 4,7% пользовались интернетом не реже одного раза в неделю и только 1,9% – менее 1 раза в неделю.

Среди жителей Волгоградской области наиболее востребованными функциями глобальной сети стали коммуникация, финансы и поиск информации. 91,2% проводили в интернете банковские операции, 81,7% - интересовались новостями и прогнозом погоды, еще 81,2% общались в соцсетях. 76% звонили по интернету, а 67,5% совершали онлайн-покупки. А 64,4% волгоградцев искали информацию о товарах и услугах. Чаще всего через интернет жители региона приобретали одежу и обувь (84,8%). Почти четверть заказывали еду. Чаще всего волгоградцы выходили во всемирную сеть из дома, а также в общественных местах и на работе.

Менее востребованной населением оказалась развлекательная функция глобальной сети: смотрели телепередачи и фильмы 49% пользователей, слушали радио и музыку – 36,2%, участвовали в онлайн-играх – 27,9%.

Однако есть и те, кто отказывается от использования интернета, хотя их доля крайне мала - два человека из ста. Главная причина - нежелание выходить во всемирную сеть. Небольшая часть жителей региона не пользуется интернетом из-за отсутствия навыков и соображений безопасности.



