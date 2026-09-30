



На дне Волги можно найти множество различных предметов. Часть из них по-настоящему представляет интерес, а другие могут быть весьма опасны. О самых необычных находках из глубины великой реки волгоградцам рассказали в службе спасения.



Наибольший интерес представляют затопленные суда, которые лежат на дне десятилетиями. Хорошо сохранившиеся корпуса, детали механизмов и предметы быта экипажей делают находку ещё более впечатляющей для исследователей.



Порой удаётся находить артефакты - украшения, монеты, посуду. Это представляет историческую ценность.



Однако водные глубины хранят и опасность. К примеру, немало неразорвавшихся снарядов, браконьерских снастей, ржавых металлоконструкций.



Спасатели призывают горожан не нырять в незнакомых местах. Доставать со дна самостоятельно любые непонятные предметы опасно для здоровья и жизни.