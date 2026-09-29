Главное

В Волгограде на месте лагеря «ДУЛАГ-205» воздвигнут мемориал «Серебряные» ракетки волгоградских девушек на турнире в Армении «Я застрелил человека»: убийцу многодетного волгоградца привели на первый допрос Глава Волгограда Владимир Марченко покинул пост ради Госдумы Как изменятся тарифы на мусор и газ для жителей Волгоградской области

Актуально

Внимание к себе не привлекал: все, что известно о расстреле многодетного волгоградца в «Магните» и убийце

Тестовый режим истёк: с 1 октября парковки в Волгограде за ноль рублей станут платными

«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под Сталинградом

Федеральные новости

Федеральные новости
 СМИ: власти Ростова переложили заботу об укрытиях на жильцов
Администрация Ростова-на-Дону разъяснила, кто несет ответственность за содержание укрытий в многоквартирных домах. Как сообщает Привет-Ростов, по информации чиновников, жильцы самостоятельно решают, какие запасы и оборудование размещать в подвалах. Городские...
Федеральные новости
 В Сочи будут судить мать, два месяца истязавшую полуторагодовалого сына
В Сочи перед судом предстанет 38-летняя местная жительница, обвиняемая в истязании собственного полуторагодовалого сына. Как сообщает ИА «Живая Кубань» со ссылкой на предварительное следствие, жестокое обращение с ребенком продолжалось...
Расследования

Отец найденной в холодильнике волжанки подписал контракт с Минобороны и умер

Расследования 29.09.2026 17:19
0
29.09.2026 17:19


В Волжском Волгоградской области сегодня, 29 сентября, стало известно о смерти местного жителя, который может быть причастен к гибели его дочери, тело которой обнаружили в холодильнике. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информированный источник, мужчина скончался в лечебном учреждении накануне, 28 сентября, куда был доставлен с полигона, где проходил обучение после подписания контракта с Минобороны. 

По информации источников информагентства, жители дома №14А по ул. Кирова в Волжском, где в одной из квартир было обнаружено тело девушки в холодильнике, стали жаловаться на неприятный запах еще в конце августа – начале сентября. После обращения в администрацию Волжского 4 сентября в подозрительную квартиру пришла сотрудница мэрии. Однако конструктивного общения не получилось – и разговор закончился конфликтом, во время которого мужчина начал угрожать чиновнице убийством.

Известно, что мужчина после инцидента в квартире был задержан, в отношении него проводилась проверка по статье 119 УК – угроза убийством. В это же время волжанин заключил контракт с Минобороны и собирался отправиться на СВО. Однако накануне во время прохождения обучения на полигоне ему стало плохо. 28 сентября волжанин скончался. Причина его смерти устанавливается. 

Примечательно, что все это время – с начала сентября и вплоть до 24-го числа текущего месяца – тело дочери волжанина оставалось в холодильнике. Страшную находку обнаружили только после очередных жалоб соседей на нестерпимый запах, доносившийся из квартиры. 

Фото сгенерировано ИИ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
29.09.2026 18:21
Расследования 29.09.2026 18:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2026 17:19
Расследования 29.09.2026 17:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.09.2026 15:21
Расследования 29.09.2026 15:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.09.2026 17:15
Расследования 28.09.2026 17:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.09.2026 16:33
Расследования 28.09.2026 16:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.09.2026 10:38
Расследования 28.09.2026 10:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.09.2026 20:49
Расследования 27.09.2026 20:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.09.2026 14:45
Расследования 27.09.2026 14:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.09.2026 13:21
Расследования 27.09.2026 13:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.09.2026 13:00
Расследования 27.09.2026 13:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.09.2026 11:49
Расследования 27.09.2026 11:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.09.2026 10:23
Расследования 27.09.2026 10:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.09.2026 10:11
Расследования 27.09.2026 10:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.09.2026 15:50
Расследования 25.09.2026 15:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.09.2026 13:50
Расследования 25.09.2026 13:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:21
Суд избрал журналисту Кошелеву домашний арест вместо СИЗОСмотреть фотографии
17:19
Отец найденной в холодильнике волжанки подписал контракт с Минобороны и умерСмотреть фотографии
16:39
На юге Волгограда тушат очередную расселенкуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:17
Две авиабомбы весом 50 и 500 кг нашли под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:49
В Волгограде на месте лагеря «ДУЛАГ-205» воздвигнут мемориалСмотреть фотографии
15:21
Состоятельная дочь начальницы соцзащиты в Урюпинске незаконно получила 70 тысячСмотреть фотографии
15:11
Благоустройство «Аксайской дубравы» в Котельниково завершат в 2027 годуСмотреть фотографии
14:55
Клиенты Билайна стали проводить в нейросетях на 23% больше времениСмотреть фотографии
14:31
Новый ФАП открылся в Суровикинском районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:05
Реванш Матвея Ерина и шесть наград Волгограда на Всероссийском турнире по дзюдоСмотреть фотографии
14:03
В хуторе Волгоградской области простились с 27-летним мобилизованным Евгением ЛеонтьевымСмотреть фотографии
13:42
Волгоградцам запретили вывозить в ближнее зарубежье более 1 млн наличнымиСмотреть фотографии
13:25
Внимание к себе не привлекал: все, что известно о расстреле многодетного волгоградца в «Магните» и убийцеСмотреть фотографии
13:10
Полицейские проверили ночные клубы на территории двух районах ВолгоградаСмотреть фотографии
12:52
Звуки финального боя «Семейной зарницы» перепугали волгоградцевСмотреть фотографии
12:42
В Сочи будут судить мать, два месяца истязавшую полуторагодовалого сынаСмотреть фотографии
12:05
Владимир Путин ограничил доступ к информации об экспорте топлива и объёме производстваСмотреть фотографии
11:39
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО рядовым Виктором КошкинымСмотреть фотографии
11:30
Преподаватель вуза из Волгограда с первого раза выиграла миллионСмотреть фотографии
11:07
В Волгоградской области началась перепись реликтовых водоплавающихСмотреть фотографии
10:53
Детские выплаты вырастут на 6,8% с 1 января 2027 годаСмотреть фотографии
10:34
Два человека пострадали в ДТП со скорой помощью на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
10:31
«ЭкоЦентр» совместно с «Ротором» освободили заповедную территорию под Волгоградом от мусораСмотреть фотографииCмотреть видео
10:18
Подарки на 3 тысячи рублей получат волгоградские учителяСмотреть фотографии
10:13
Минобороны ракетами и БПЛА атаковали украинские ЦОДы и склады с «Фламинго»Смотреть фотографии
10:08
Волгоградцам озвучили график выплат соцпособий в октябреСмотреть фотографии
09:59
Волгоградского предпринимателя подозревают в невыплате зарплаты сотрудникуСмотреть фотографии
09:24
Волгоградские педагоги планируют сотрудничество с коллегами из Королевства ЭсватиниСмотреть фотографии
09:08
Волгоградские компании заработали 45 млрд на нефти и химииСмотреть фотографии
08:58
Главные симптомы ротовирусной инфекции медики напомнили волгоградцамСмотреть фотографии
 