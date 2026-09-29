



В Волжском Волгоградской области сегодня, 29 сентября, стало известно о смерти местного жителя, который может быть причастен к гибели его дочери, тело которой обнаружили в холодильнике. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информированный источник, мужчина скончался в лечебном учреждении накануне, 28 сентября, куда был доставлен с полигона, где проходил обучение после подписания контракта с Минобороны.

По информации источников информагентства, жители дома №14А по ул. Кирова в Волжском, где в одной из квартир было обнаружено тело девушки в холодильнике, стали жаловаться на неприятный запах еще в конце августа – начале сентября. После обращения в администрацию Волжского 4 сентября в подозрительную квартиру пришла сотрудница мэрии. Однако конструктивного общения не получилось – и разговор закончился конфликтом, во время которого мужчина начал угрожать чиновнице убийством.

Известно, что мужчина после инцидента в квартире был задержан, в отношении него проводилась проверка по статье 119 УК – угроза убийством. В это же время волжанин заключил контракт с Минобороны и собирался отправиться на СВО. Однако накануне во время прохождения обучения на полигоне ему стало плохо. 28 сентября волжанин скончался. Причина его смерти устанавливается.