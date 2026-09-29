СМИ: власти Ростова переложили заботу об укрытиях на жильцов





Администрация Ростова-на-Дону разъяснила, кто несет ответственность за содержание укрытий в многоквартирных домах. Как сообщает Привет-Ростов, по информации чиновников, жильцы самостоятельно решают, какие запасы и оборудование размещать в подвалах. Городские власти и управляющие компании не обязаны обеспечивать их водой, аптечками и фонарями.

Кто и за чей счёт будет закупать необходимое, жильцы должны определять на общем собрании, сообщают СМИ. При этом подвалы должны соответствовать определённым требованиям: быть сухими, проветриваемыми и освещёнными. На каждого человека должно приходиться не менее 0,6 квадратного метра площади.

Администрация Ростова-на-Дону и управляющие компании обязаны обеспечить круглосуточный доступ к подвалам и убрать из них мусор. А вот ответственных за открытие укрытий жильцы назначают самостоятельно.