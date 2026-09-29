Главное

В Волгограде на месте лагеря «ДУЛАГ-205» воздвигнут мемориал «Серебряные» ракетки волгоградских девушек на турнире в Армении «Я застрелил человека»: убийцу многодетного волгоградца привели на первый допрос Глава Волгограда Владимир Марченко покинул пост ради Госдумы Как изменятся тарифы на мусор и газ для жителей Волгоградской области

Актуально

Внимание к себе не привлекал: все, что известно о расстреле многодетного волгоградца в «Магните» и убийце

Тестовый режим истёк: с 1 октября парковки в Волгограде за ноль рублей станут платными

«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под Сталинградом

Федеральные новости

Федеральные новости
 СМИ: власти Ростова переложили заботу об укрытиях на жильцов
Администрация Ростова-на-Дону разъяснила, кто несет ответственность за содержание укрытий в многоквартирных домах. Как сообщает Привет-Ростов, по информации чиновников, жильцы самостоятельно решают, какие запасы и оборудование размещать в подвалах. Городские...
Федеральные новости
 В Сочи будут судить мать, два месяца истязавшую полуторагодовалого сына
В Сочи перед судом предстанет 38-летняя местная жительница, обвиняемая в истязании собственного полуторагодовалого сына. Как сообщает ИА «Живая Кубань» со ссылкой на предварительное следствие, жестокое обращение с ребенком продолжалось...
Федеральные новости

СМИ: власти Ростова переложили заботу об укрытиях на жильцов

Федеральные новости 29.09.2026 17:52
0
29.09.2026 17:52


Администрация Ростова-на-Дону разъяснила, кто несет ответственность за содержание укрытий в многоквартирных домах. Как сообщает Привет-Ростов, по информации чиновников, жильцы самостоятельно решают, какие запасы и оборудование размещать в подвалах. Городские власти и управляющие компании не обязаны обеспечивать их водой, аптечками и фонарями.

Кто и за чей счёт будет закупать необходимое, жильцы должны определять на общем собрании, сообщают СМИ. При этом подвалы должны соответствовать определённым требованиям: быть сухими, проветриваемыми и освещёнными. На каждого человека должно приходиться не менее 0,6 квадратного метра площади.

Администрация Ростова-на-Дону и управляющие компании обязаны обеспечить круглосуточный доступ к подвалам и убрать из них мусор. А вот ответственных за открытие укрытий жильцы назначают самостоятельно.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
29.09.2026 17:52
Федеральные новости 29.09.2026 17:52
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.09.2026 12:42
Федеральные новости 29.09.2026 12:42
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.09.2026 10:54
Федеральные новости 28.09.2026 10:54
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.09.2026 10:37
Федеральные новости 28.09.2026 10:37
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.09.2026 20:01
Федеральные новости 26.09.2026 20:01
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.09.2026 15:42
Федеральные новости 26.09.2026 15:42
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.09.2026 09:37
Федеральные новости 26.09.2026 09:37
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.09.2026 08:41
Федеральные новости 26.09.2026 08:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.09.2026 08:30
Федеральные новости 26.09.2026 08:30
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.09.2026 11:03
Федеральные новости 25.09.2026 11:03
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.09.2026 10:50
Федеральные новости 25.09.2026 10:50
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.09.2026 06:37
Федеральные новости 25.09.2026 06:37
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.09.2026 18:31
Федеральные новости 24.09.2026 18:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.09.2026 16:53
Федеральные новости 24.09.2026 16:53
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.09.2026 13:18
Федеральные новости 24.09.2026 13:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:21
Суд избрал журналисту Кошелеву домашний арест вместо СИЗОСмотреть фотографии
17:19
Отец найденной в холодильнике волжанки подписал контракт с Минобороны и умерСмотреть фотографии
16:39
На юге Волгограда тушат очередную расселенкуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:17
Две авиабомбы весом 50 и 500 кг нашли под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:49
В Волгограде на месте лагеря «ДУЛАГ-205» воздвигнут мемориалСмотреть фотографии
15:21
Состоятельная дочь начальницы соцзащиты в Урюпинске незаконно получила 70 тысячСмотреть фотографии
15:11
Благоустройство «Аксайской дубравы» в Котельниково завершат в 2027 годуСмотреть фотографии
14:55
Клиенты Билайна стали проводить в нейросетях на 23% больше времениСмотреть фотографии
14:31
Новый ФАП открылся в Суровикинском районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:05
Реванш Матвея Ерина и шесть наград Волгограда на Всероссийском турнире по дзюдоСмотреть фотографии
14:03
В хуторе Волгоградской области простились с 27-летним мобилизованным Евгением ЛеонтьевымСмотреть фотографии
13:42
Волгоградцам запретили вывозить в ближнее зарубежье более 1 млн наличнымиСмотреть фотографии
13:25
Внимание к себе не привлекал: все, что известно о расстреле многодетного волгоградца в «Магните» и убийцеСмотреть фотографии
13:10
Полицейские проверили ночные клубы на территории двух районах ВолгоградаСмотреть фотографии
12:52
Звуки финального боя «Семейной зарницы» перепугали волгоградцевСмотреть фотографии
12:42
В Сочи будут судить мать, два месяца истязавшую полуторагодовалого сынаСмотреть фотографии
12:05
Владимир Путин ограничил доступ к информации об экспорте топлива и объёме производстваСмотреть фотографии
11:39
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО рядовым Виктором КошкинымСмотреть фотографии
11:30
Преподаватель вуза из Волгограда с первого раза выиграла миллионСмотреть фотографии
11:07
В Волгоградской области началась перепись реликтовых водоплавающихСмотреть фотографии
10:53
Детские выплаты вырастут на 6,8% с 1 января 2027 годаСмотреть фотографии
10:34
Два человека пострадали в ДТП со скорой помощью на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
10:31
«ЭкоЦентр» совместно с «Ротором» освободили заповедную территорию под Волгоградом от мусораСмотреть фотографииCмотреть видео
10:18
Подарки на 3 тысячи рублей получат волгоградские учителяСмотреть фотографии
10:13
Минобороны ракетами и БПЛА атаковали украинские ЦОДы и склады с «Фламинго»Смотреть фотографии
10:08
Волгоградцам озвучили график выплат соцпособий в октябреСмотреть фотографии
09:59
Волгоградского предпринимателя подозревают в невыплате зарплаты сотрудникуСмотреть фотографии
09:24
Волгоградские педагоги планируют сотрудничество с коллегами из Королевства ЭсватиниСмотреть фотографии
09:08
Волгоградские компании заработали 45 млрд на нефти и химииСмотреть фотографии
08:58
Главные симптомы ротовирусной инфекции медики напомнили волгоградцамСмотреть фотографии
 