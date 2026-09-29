Волгоградцы могут попасть на Занзибар через Дубай

С 10 октября возобновляются рейсы в Дубай из Волгограда. Как рассказали в пресс-службе аэропорта, Boeing 737 MAX 8 компании flydubai будет летать два раза в неделю - по средам и субботам. Теперь у жителей Волгограда есть возможность добраться до популярных туристических направлений, таких как Коломбо (Шри-Ланка), Занзибар (Танзания) и Бангкок (Таиланд). Время стыковки вполне комфортное, от 2 до 6 часов.