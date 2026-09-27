



Застреленный преступником мужчина в магазине «Магнит» был отцом четверых детей. Как рассказали жители Красноармейского района, 36-летний волгоградец воспитывал пятерых детей. В магазине в тот трагический вечер он был с сыновьями 9 и 6 лет. Убийца лишил жизни их папу прямо на глазах детей.

Все, кто знал семью погибшего, пребывают в шоке. Мужчина был опорой для своей супруги и детей, был порядочным и добрым человеком.



По некоторым данным, конфликт в магазине произошел из-за того, что многодетный отец сделал замечание мужчине в кепке, который обидел пожилого покупателя.





Напомним, накануне в «Магните», расположенном на улице 50 лет Октября в Красноармейском районе Волгограда, один из покупателей расстрелял другого после словесного конфликта. Преступление попало на камеры видеонаблюдения.



В ГУ МВД и СУ СК пока не комментируют преступление.



