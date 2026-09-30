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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор жителю Краснодара Игорю Карлову. Мужчина проведёт 18 лет в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно суд назначил ему штраф – 470 тысяч...
Федеральные новости

Админ телеграм-канала получил 18 лет строгого режима за госизмену и фейки о российской армии

Федеральные новости 30.09.2026 10:40
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30.09.2026 10:40


Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор жителю Краснодара Игорю Карлову. Мужчина проведёт 18 лет в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно суд назначил ему штраф – 470 тысяч рублей. Об этом сообщает Привет-Ростов со ссылкой на пресс-службу суда. 

Карлова признали виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: публичное распространение заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ, государственная измена, оправдание терроризма, призывы к экстремизму и действия против безопасности России (п. «д» ч. 2 ст. 207.3, ст. 275, ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280, п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ).

Как установил суд, с июня 2022 года по декабрь 2024 года осуждённый администрировал украинский пропагандистский канал. На сотрудничество он согласился в 2022 году — по предложению гражданина Украины. На ресурсе публиковались материалы об обстрелах и других событиях, невыгодных для России, а также велись сборы средств в поддержку ВСУ.

Отдельный эпизод – январь 2023 года, когда Карлов обнародовал персональные данные трёх российских военнослужащих. Позже он размещал ложные сведения о действиях российской армии, оправдывал запрещённые в России террористические организации и открыто призывал к насилию.

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