Расследования

Фигурантку дела о масштабной кредитной афере заключили в СИЗО Волгограда

Расследования 04.02.2022 14:04
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04.02.2022 14:04




Волгоградский областной суд сегодня заключил под стражу Валентину Богданову - одну из фигуранток дела о крупном мошенничестве с кредитами. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, решение об изменении Богдановой меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу принято по результатам рассмотрения апелляционной жалобы на вынесенное ранее постановление Центрального районного суда об избрании меры пресечения. С домашним арестом фигурантки уголовного дела не согласилась одна из потерпевших и прокурор.
На аресте в СИЗО также настаивали и представители следствия, которые опасаются, что Богданова будет оказывать давление на потерпевших и свидетелей, попытается скрыть или избавиться от имущества, тем самым станет невозможным возместить причиненный потерпевшим ущерб. Сама Богданова, которую, напомним, задержали в аэропорту Волгограда при попытке покинуть регион, заявила, что скрываться не собирается, так как вынуждена ухаживать за больной матерью. Себя виновной женщина не считает. 
Суд заключил ее под стражу до 18 марта.
Напомним, что Валентина Богданова и Елена Королева были задержаны в аэропорту Волгограда 20 января при попытке покинуть регион. В этот же день Центральный районный суд Волгограда избрал в отношении женщин меру пресечения в виде домашнего ареста.
По данным следствия, учредительница микрокредитной организации и ее помощница разработали и реализовали схему, устроенную по принципу финансовой пирамиды. Они убеждали клиентов брать крупные кредиты и инвестировать в их прибыльную компанию. При этом, часть денег они возвращали гражданам и обещали ежемесячно выплачивать за них кредит. В течение первых двух месяцев предприимчивые женщины выполняли обещание, но потом платежи прекращались. Полученные от «инвесторов» деньги, как считают оперативники, они тратили на приобретение предметов роскоши, элитных квартир и автомобилей, коммерческой недвижимости. 
В полицию поступило уже более 200 заявлений от потерпевших, каждый из которых отдал микрокредитной компании от 1 до 8,5 миллиона рублей. Оперативники располагают сведениями, что эта организация получила порядка 100 миллионов рублей, так как туда обратились более 600 человек. Не исключено, что количество потерпевших возрастет.
Известно, что речь идет о микрокредитной компании «Депозит Капитал».
Отметим, что всего по этому уголовному делу проходят трое фигуранток. Сегодня постановлением Волгоградского облсуда была взята под стражу до 18 марта Елена Кубачева. В отношении Елены Королевой ранее была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Апелляционная жалоба на меру пресечения Королевой пока не рассматривалась.
Фото и видео объединенной пресс-службы судов Волгоградской области

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