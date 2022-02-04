Фигурантку дела о масштабной кредитной афере заключили в СИЗО Волгограда











Волгоградский областной суд сегодня заключил под стражу Валентину Богданову - одну из фигуранток дела о крупном мошенничестве с кредитами. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, решение об изменении Богдановой меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу принято по результатам рассмотрения апелляционной жалобы на вынесенное ранее постановление Центрального районного суда об избрании меры пресечения . С домашним арестом фигурантки уголовного дела не согласилась одна из потерпевших и прокурор.

На аресте в СИЗО также настаивали и представители следствия, которые опасаются, что Богданова будет оказывать давление на потерпевших и свидетелей, попытается скрыть или избавиться от имущества, тем самым станет невозможным возместить причиненный потерпевшим ущерб. Сама Богданова, которую, напомним, задержали в аэропорту Волгограда при попытке покинуть регион , заявила, что скрываться не собирается, так как вынуждена ухаживать за больной матерью. Себя виновной женщина не считает.

Суд заключил ее под стражу до 18 марта.

Напомним, что Валентина Богданова и Елена Королева были задержаны в аэропорту Волгограда 20 января при попытке покинуть регион. В этот же день Центральный районный суд Волгограда избрал в отношении женщин меру пресечения в виде домашнего ареста.

По данным следствия, учредительница микрокредитной организации и ее помощница разработали и реализовали схему, устроенную по принципу финансовой пирамиды. Они убеждали клиентов брать крупные кредиты и инвестировать в их прибыльную компанию. При этом, часть денег они возвращали гражданам и обещали ежемесячно выплачивать за них кредит. В течение первых двух месяцев предприимчивые женщины выполняли обещание, но потом платежи прекращались. Полученные от «инвесторов» деньги, как считают оперативники, они тратили на приобретение предметов роскоши, элитных квартир и автомобилей, коммерческой недвижимости.

В полицию поступило уже более 200 заявлений от потерпевших, каждый из которых отдал микрокредитной компании от 1 до 8,5 миллиона рублей. Оперативники располагают сведениями, что эта организация получила порядка 100 миллионов рублей, так как туда обратились более 600 человек. Не исключено, что количество потерпевших возрастет.

Известно, что речь идет о микрокредитной компании «Депозит Капитал».

Отметим, что всего по этому уголовному делу проходят трое фигуранток. Сегодня постановлением Волгоградского облсуда была взята под стражу до 18 марта Елена Кубачева. В отношении Елены Королевой ранее была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Апелляционная жалоба на меру пресечения Королевой пока не рассматривалась.

Фото и видео объединенной пресс-службы судов Волгоградской области