Блондинок в дорогих шубах задержали в аэропорту Волгограда по делу о кредитной афере

Происшествия 20.01.2022 14:51
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20.01.2022 14:51
Волгоградские оперативники задержали в аэропорту Волгограда при попытке покинуть регион двоих подозреваемых в мошенничестве с кредитами. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.
На оперативное видео попали две блондинки в очень дорогих шубах. К примеру, на одной из женщин надето меховое изделие, очень похожее на шубу из канадской рыси стоимостью более 3 миллионов рублей.
По предварительным данным следствия, учредительница микрокредитной организации и ее помощница разработали и реализовали схему, устроенную по принципу финансовой пирамиды. Они убеждали граждан брать кредиты и инвестировать деньги в свою организацию, которая якобы занимается прибыльными проектами и нуждается в оборотных средствах. Бизнес-леди сразу отдавали заемщикам часть полученных денег, обещая самостоятельно вносить в банки ежемесячные платежи за кредит. В течение первых двух месяцев они выполняли обещание, но потом платежи прекращались. Деньги, полученные от граждан обманным путем, как считают оперативники, дамы тратили на приобретение предметов роскоши, элитных квартир и автомобилей, коммерческой недвижимости.
В полицию обратилось уже более 200 заявлений от потерпевших, каждый из которых отдал микрокредитной компании от 1 до 8,5 миллиона рублей. На данный момент известно, что в организацию обратились более 600 человек, которые взяли кредитов на общую сумму порядка 100 миллионов рублей.
В офисах и квартирах задержанных проведены обыски. Изъяты электронные носители информации, средства связи, банковские карты, наличные деньги, кредитные договоры, черновые записи и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ. Ведется следствие.
По данным информагентства, в уголовном деле фигурирует микрокредитная компания "Депозит Капитал".
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