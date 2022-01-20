Расследования

Криминальных блондинок из аэропорта Волгограда заключили под домашний арест

Расследования 20.01.2022 20:20
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20.01.2022 20:20


Центральный районный суд Волгограда сегодня избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Валентине Богдановой и Елене Королевой, которые подозреваются в совершении мошенничества в особо крупном размере. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона, женщины пробудут под таким арестом до 18 марта. Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.
Как ранее сообщало информагентство, волгоградские оперативники задержали женщин в аэропорту Волгограда при попытке покинуть регион. Блондинок, одетых в дорогие шубы, задержали по подозрению в мошенничестве с кредитами.

По данным следствия, учредительница микрокредитной организации и ее помощница разработали и реализовали схему, устроенную по принципу финансовой пирамиды. Они убеждали клиентов брать крупные кредиты и инвестировать в их прибыльную компанию. При этом, часть денег они возвращали гражданам и обещали ежемесячно выплачивать за них кредит. В течение первых двух месяцев предприимчивые женщины выполняли обещание, но потом платежи прекращались. Полученные от «инвесторов» деньги, как считают оперативники, они тратили на приобретение предметов роскоши, элитных квартир и автомобилей, коммерческой недвижимости. 
В полицию обратилось уже более 200 заявлений от потерпевших, каждый из которых отдал микрокредитной компании от 1 до 8,5 миллиона рублей. Оперативники располагают сведениями, что эта организация получила порядка 100 миллионов рублей, так как туда обратились более 600 человек. Не исключено, что количество потерпевших возрастет.
Известно, что речь идет о микрокредитной компании «Депозит Капитал».

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