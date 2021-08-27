Чиновников вызвали в суд из-за нехватки земли для многодетных под Волгоградом

Расследования 27.08.2021 10:20
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27.08.2021 10:20
Прокуратура Среднеахтубинского района направила в Краснослободский районный суд административное исковое заявление о признании бездействия администрации городского поселения после жалоб многодетных семей на невозможность получить бесплатные земельные участки. Соответствующее обращение многодетные направляли и уполномоченному по правам человека.
Жители городского поселения, имеющие право на получение бесплатных земельных участков, стоят в огромной очереди с 2013 года, однако власти поселения практически не выделяют для этой категории населения землю. Так, за период 2020-2021 года было предоставлено лишь 9 земельных участков. Между тем, выяснилось, что администрация Краснослободска еще в 2019 году имела земельные участки, однако не осуществляла мероприятия по подбору и формированию земли, а также не включила их в соответствующий перечень. Кроме того, чиновники не приняли меры по инвентаризации земельных участков и поиску свободных.
Ранее, напомним, в редакцию ИА «Высота 102» обращались многодетные родители, проживающие в Краснослободске. Они сообщали о бесполезной переписке с чиновниками, которые уже несколько лет кормили их обещаниями и «завтраками» в ответ на требование заняться решением земельных проблем многодетных. Люди подозревали, что свободные участки в городском поселении есть, но не для них. Вмешаться в ситуацию они просили также губернатора Волгоградской области и руководителя регионального УФСБ.
В администрации Волгоградской области отреагировали на скандал, пояснив, что, действительно, для 212 многодетных семей земли, находящейся в муниципальной или неразграниченной государственной собственности, нет.
«Краснослободск уже использовал весь свой земельный ресурс для решения этой задачи, и в данной ситуации остается лишь вариант вовлечения в оборот федеральных участков. Важно, чтобы взаимодействие с федеральными структурами не давало сбоев», – поясняла тогда председатель общественного совета при комитете по управлению госимуществом Волгоградской области Тамара Пушнина.
В городе есть участки площадью 45,5 га и 25,8 га, находящиеся в собственности РФ, которыми распоряжается АО "ДОМ.РФ". Рядом с участками находятся ФОК и больница, к ним ведет асфальтированная дорога. Чтобы выделить эту землю многодетным, ее нужно передать из федеральной собственности городскому поселению, над чем сейчас и работает местная администрация и областные чиновники, заверили в ведомстве.
Однако вопрос не урегулирован до сих пор. «Ускорение» в решении данной проблемы, надеются многодетные семьи, может дать суд.
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