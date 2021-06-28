«За Волгой для нас земли нет»: многодетные семьи под Волгоградом готовятся к прямой линии с президентом
Общество 28.06.2021 19:41
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28.06.2021 19:41
Бессмертную фразу - «За Волгой для нас земли нет» - повторяют многодетные семьи города Краснослободска, восемь лет находящиеся в очереди на получение бесплатных земельных участков. Как заявили ИА «Высота 102» жители, после очередного ответа местных властей они готовят обращение на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 30 июня.
«Нас поставили в очередь на получение земельных участков в 2013 году согласно действующему региональному и местному законодательству, – рассказывают они. – Но с тех пор никаких изменений в нашей жизни не произошло. Неоднократные обращения в администрацию Краснослободска были и остаются безрезультативными. Меняются главы, но, получается, не меняется очередь, а одни отписки сменяются другими».
По словам многодетных, в 2017 году действовавший в тот момент заместитель главы администрации города Олег Курышев обещал в своих ответах на обращения жителей, что «выделение земельных участков будет осуществлено после установления границ г. Краснослободск». Но, судя по тому, как застраивается город, границы все-таки были установлены, земельные участки выделялись, но не многодетным.
После смены главы городской администрации в мае 2021 года многодетные в очередной раз обратились к новому мэру Николаю Семилетову. Его ответ породил еще больше вопросов. Как указано в ответах, написанных «под копирку», выделение земельных участков будет осуществляться после их «поступления в оборот».
Кроме всего прочего, на свои заявления граждане получили сведения о номерах, под которыми они находятся в очереди, но в ответ на просьбы показать всю очередь, получили отказ. Со слов горожан, в администрации Краснослободска убедительно просили не обращаться в вышестоящие органы власти, аргументируя это тем, что «сейчас вместо участков выдадим по 300 тысяч рублей в обмен на заявление об отказе от земли». Но для получения сертификата необходимо быть не только многодетной семьей, но еще и состоять в очереди на улучшение жилищных условий, поэтому рассчитывать на получение сертификата большинству семей не приходится.
Между тем, судя по сведениям, размещенным на официальном сайте администрации Краснослободска, земля в городе есть. Во всяком случае, в генеральном плане развития города говорится о том, что «необходимые территориальные ресурсы для жилищного строительства и размещения производственных предприятий имеются до 2034 года».
Устав от бесконечных обещаний и ожиданий, люди отправили коллективные заявления губернатору и прокурору Волгоградской области, руководителю регионального УФСБ и уполномоченному по правам человека в области. А чтобы поставить рассмотрение обращений на контроль, многодетные намерены обратиться и к главе государства на прямую линию, которая пройдет 30 июня.
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