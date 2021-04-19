Политика

Еще двое депутатов Волгоградской облдумы выдвинулись на праймериз

Политика 19.04.2021 17:25
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19.04.2021 17:25


Участие в предварительном голосовании "Единой России" примут двое депутатов Волгоградской областной думы Наталья Семенова и Михаил Струк. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном отделении партии. Сегодня народные избранники подали заявления в региональный оркомитет, официально заявив о своем желании побороться за голоса членов партии, а в случае победы, стать кандидатами на выборах в Госдуму от Волгоградской области.
Так, председатель думского комитета по охране здоровья Наталья Семенова примет участие в предварительном голосовании по Волгоградскому одномандатному избирательному округу № 81. Напомним, ранее о своих амбициях в этом округе заявил другой депутат облдумы Алексей Волоцков
Руководитель фракции "Единая Россия" в Волгоградской областной думе Михаил Струк подал заявление для участия в праймериз по федеральному избирательному округу на территории Волгоградской области и по Волжскому одномандатному избирательному округу № 84. По этому округу ранее заявился на участие в праймериз депутат Волгоградской облдумы Олег Савченко. Действующим депутатом Госдумы по этой территории является Ирина Гусева, но она пока не подавала документы для участия в предварительном голосовании "Единой России". 
Список участников предварительного голосования сегодня также пополнил председатель думы Серафимовичского района, атаман Усть-Медведицкого казачьего округа Всевеликого Войска Донского Виктор Гречишников. Он выдвинул свою кандидатуру для участия во внутрипартийной процедуре по Красноармейскому одномандатному избирательному округу № 82, где ранее заявился на праймериз депутат Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов. 
Предварительное голосование "ЕР" по отбору кандидатов в депутаты Госдумы, напомним, пройдет в конце мая. Выборы состоятся 19 сентября.

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