Еще двое депутатов Волгоградской облдумы выдвинулись на праймериз





Участие в предварительном голосовании "Единой России" примут двое депутатов Волгоградской областной думы Наталья Семенова и Михаил Струк. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном отделении партии. Сегодня народные избранники подали заявления в региональный оркомитет, официально заявив о своем желании побороться за голоса членов партии, а в случае победы, стать кандидатами на выборах в Госдуму от Волгоградской области.

Руководитель фракции "Единая Россия" в Волгоградской областной думе Михаил Струк подал заявление для участия в праймериз по федеральному избирательному округу на территории Волгоградской области и по Волжскому одномандатному избирательному округу № 84. По этому округу ранее заявился на участие в праймериз депутат Волгоградской облдумы Олег Савченко . Действующим депутатом Госдумы по этой территории является Ирина Гусева, но она пока не подавала документы для участия в предварительном голосовании "Единой России".

Список участников предварительного голосования сегодня также пополнил председатель думы Серафимовичского района, атаман Усть-Медведицкого казачьего округа Всевеликого Войска Донского Виктор Гречишников. Он выдвинул свою кандидатуру для участия во внутрипартийной процедуре по Красноармейскому одномандатному избирательному округу № 82, где ранее заявился на праймериз депутат Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов.

Предварительное голосование "ЕР" по отбору кандидатов в депутаты Госдумы, напомним, пройдет в конце мая. Выборы состоятся 19 сентября.



