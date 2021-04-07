Политика 07.04.2021 16:04
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07.04.2021 16:04
Сегодня депутат Волгоградской облдумы Олег Савченко подал документы на участие в праймериз «Единой России». Как сообщили ИА «Высота 102» в реготделении партии власти, народный избранник в случае победы на предварительном голосовании намеревается баллотироваться в Госдуму по Волжскому округу №84. Действующим парламентарием по этой территории является Ирина Гусева. Ранее ее коллеги-депутаты от региона Татьяна Цыбизова, Анна Кувычко и Нина Черняев заявили, что не пойдут на сентябрьские выборы.
Олег Савченко - известный российский промышленник, меценат и покоритель горных вершин. Трижды избирался в Государственную думу РФ. С 2019 года является депутатом Волгоградской областной думы, председателем комиссии по вопросам реализации национальных и приоритетных проектов развития региона.
Из действующих представителей Волгоградской области в нижней палате Федерального собрания документы на праймериз подал пока только один политик – Владимир Плотников. Он выбрал свой родной Михайловский избирательный округ. Таким образом, на сегодняшний день остаются не известными потенциальные кандидаты по двум территориям - Волгоградскому округу №81 и Красноармейскому №82. Однако интрига может разрешиться уже на будущей неделе.
Предварительное голосование «ЕР» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы пройдет в конце мая. Выборы состоятся 19 сентября.
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