



Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий вывоз из России наличных на сумму свыше 1 млн рублей в страны ЕАЭС – Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Как сообщает ИА «Высота 102», документ опубликован на портале правовых актов.

Ограничение действует не во всех случаях. Вывозить наличные сверх лимита разрешено через определённые международные аэропорты при наличии банковских документов, подтверждающих снятие всей суммы со счёта. Исключение также предусмотрено для юрлиц, занимающихся международными перевозками, и для средств, обеспечивающих работу российских дипломатических и консульских учреждений – при уведомлении МИДа.

За нарушение запрета у физических лиц изымут сумму, превышающую 1 млн рублей, у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – всю вывозимую наличность. Правительство совместно с ЦБ в течение трёх месяцев должно утвердить порядок учёта вывозимых наличных рублей.

Указ вступает в силу со дня подписания – 29 сентября.