



В Волгограде по увеселительным заведениям прокатилась очередная волна рейдов силовиков. В сопровождении вооружённых автоматами сотрудников Росгвардии полицейские нагрянули в ночные клубы на территории Ворошиловского и Центрального районов.

Искали правоохранители точки распространения наркотических средств. Часть посетителей заведений прошла проверку в мобильной нарколаборатории.

Отметим, по информации ГУ МВД России по Волгоградской области, на этот раз нарушений закона установлено не было. При этом полицейские пообещали продолжить проверки ночных увеселительных заведений.

Фото из архива ИА «Высота 102»