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Спорт

Реванш Матвея Ерина и шесть наград Волгограда на Всероссийском турнире по дзюдо

Спорт 29.09.2026 14:05
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29.09.2026 14:05


В Москве на татами Центра спорта и образования «Самбо-70» прошли всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. 299 спортсменов из 30 регионов России боролись за награды в 16 весовых категориях. Волгоградская команда вернулась домой с шестью медалями – золотой, двумя серебряными и тремя бронзовыми.

Главный триумф волгоградской команды – победа Матвея Ерина в абсолютной тяжёлой весовой категории (свыше 100 кг). Волгоградский тяжеловес провёл четыре схватки в столице и не оставил соперникам шансов. В финале Ерину противостоял москвич Артур Егиазарян – тот самый соперник, которому волгоградец уступил в финале предыдущего розыгрыша «Один пояс – одна страна». Теперь – реванш и золото.

Мужской состав волгоградцев добавил в копилку ещё две бронзы. Илья Мельников поднялся на пьедестал в категории до 100 кг, а Вячеслав Маркин – в весе до 90 кг. При этом категория до 90 кг считается одной из самых конкурентных: за медали в ней боролись десятки спортсменов со всей страны.


Не менее ярко проявили себя волгоградские девушки. В категории до 48 кг – одной из самых скоростных и техничных в женском дзюдо – сразу две представительницы Волгограда стали призёрами. Валерия Улюмджиева прошла всю сетку до финала, где уступила москвичке Екатерине Курдюковой, и завоевала серебро. Мирослава Гаврилова стала бронзовым призёром.

Ещё одну серебряную медаль завоевала Амина Бехешти в категории до 57 кг. Она уверенно дошла до финала, где её остановила представительница ДНР Мария Гончарова. Тем не менее второе место на всероссийском уровне – серьёзное достижение для юниорки.

Шесть медалей на турнире с почти тремя сотнями участников – это результат, который сложно назвать случайным. Волгоградская школа дзюдо, вырастившая не одно поколение мастеров, снова подтвердила: на татами, где сходятся лучшие юниоры страны, волгоградцы – одни из главных действующих лиц.

Александр Веселовский

Фото: Облспорткомитет

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