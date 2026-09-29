Новый ФАП открылся в Суровикинском районе Волгоградской области





В хуторе Верхнечирский Суровикинского района начал принимать пациентов новый фельдшерско-акушерский пункт. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, объект построен по программе модернизации первичного звена здравоохранения, инициированной губернатором Андреем Бочаровым в 2021 году.

Как сообщили в облздраве, ФАП рассчитан на 20 посещений в смену и возведён взамен старого здания, не отвечавшего современным требованиям. В новом помещении площадью 96,9 кв. м оборудованы кабинет приёма, процедурная, прививочная и стерилизационная комнаты, а также санитарные и складские помещения. Пункт оснащён необходимыми инженерными системами, включая охранно-пожарную сигнализацию и систему оповещения.

Всего в 2026 году в регионе планируется открыть 14 ФАПов и четыре врачебные амбулатории. Работа ведётся в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Фото: администрация Волгоградской области