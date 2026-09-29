



В Сочи перед судом предстанет 38-летняя местная жительница, обвиняемая в истязании собственного полуторагодовалого сына. Как сообщает ИА «Живая Кубань» со ссылкой на предварительное следствие, жестокое обращение с ребенком продолжалось с июня по июль 2026 года.

Согласно материалам уголовного дела, женщина наносила малышу удары по голове, туловищу и конечностям. Однажды она поднесла к шее ребенка нож, угрожая его жизни и здоровью.

Обвиняемой вменяют истязание малолетнего сына и ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию. На время расследования женщину заключили под стражу – эта мера пресечения продолжает действовать.

Следствие завершено. В ближайшее время дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения.