Политика

Ну-ка, все вместе: трое волгоградских депутатов сделали шаг к Госдуме

Политика 13.04.2021 16:40
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13.04.2021 16:40


Трое волгоградских депутатов сегодня вместе подали заявки в региональный оргкомитет предварительного голосования «Единой России». Об этом  сообщили ИА «Высота 102»  в волгоградском реготделении «Единой России». Депутат Волгоградской облдумы Алексей Волоцков, депутаты Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов и Руслан Морозов намерены побороться за голоса членов партии и, в случае победы на праймериз,  выдвинуться кандидатами в депутаты Госдумы. 
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о планах депутатов сделать шаг в сторону Госдумы. Так, по сведениям информагентства, Алексей Волоцков может баллотироваться по волгоградскому округу №81,  Андрей Гимбатов  -  по Красноармейскому округу №82, Руслан Морозов может пойти на выборы по партийным спискам. 
Депутат Волгоградской облдумы Олег Савченко ранее также подал документы на участие в праймериз «Единой России». Народный избранник в случае победы на предварительном голосовании намеревается баллотироваться в Госдуму по Волжскому округу №84. Действующим парламентарием по этой территории является Ирина Гусева. Ранее ее коллеги-депутаты от региона Татьяна Цыбизова, Анна Кувычко и Нина Черняев заявили, что не пойдут на сентябрьские выборы.
Из действующих представителей Волгоградской области в нижней палате Федерального собрания документы на праймериз подал сначала Владимир Плотников. Накануне  в региональном отделении "Единой России" сообщили, что то же самое сделал и Александр Носов. Интрига будет заключаться в том, что оба действующих депутатов Госдумы выбрали один Михайловский округ №83. 
Предварительное голосование «ЕР» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы, напомним, пройдет в конце мая. Выборы состоятся 19 сентября.

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