Жители хутора Козлов Краснянского сельского поселения Кумылженского района Волгоградской области простились со своим земляком, участником СВО, гвардии рядовым 70-го мотострелкового полка Евгением Леонтьевым. Печальную новость сообщили в администрации района.
Он родился 8 сентября 1996 года, отслужил срочную службу. 4 ноября 2022 года был мобилизован и направлен в зону СВО. Воевал на Запорожском направлении сначала в пехоте, потом механиком-водителем на БМП-3.
Погиб при выполнении боевого задания 12 сентября 2023 года. Однако похоронить его удалось только на днях.
Прощание с героем на его малой родине прошло с соблюдением всех воинских почестей.
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