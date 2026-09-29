Звуки финального боя «Семейной зарницы» перепугали волгоградцев

Жители Центрального района Волгограда в полдень вздрогнули от оглушительных звуков, похожих на взрывы, которые раздались со стороны Волги. Грохот слышали волгоградцы и из других районов.

– Несколько раз бабахнуло так, что у меня стекла в квартире завибрировали. Это очень страшно и, главное, непонятно, что происходит. Вроде никакой беспилотной опасности не объявляли, – рассказали информагентству взволнованные жители центра города.

В оперативных службах Волгоградской области пояснили, что громкие звуки не несут никакой опасности.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что на острове Зеленый в Волжском проходит финал «Семейной зарницы».

Известно, что заключительную часть этой игры сопровождает финальный бой, который как раз начался ровно в полдень, 29 сентября. Активная фаза финального боя, судя по звукам, продолжалась примерно полчаса.

Фото из архива V102.RU