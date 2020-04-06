Волгоградский губернатор впервые провел оперативное совещание в режиме онлайн

Политика 06.04.2020 12:27
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06.04.2020 12:27
Традиционное оперативное совещание, которое губернатор Андрей Бочаров проводит в начале недели с заместителями и руководителями профильных ведомств администрации Волгоградской области, сегодня впервые прошло в режиме видеоконференцсвязи. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу обладминистрации, в условиях угрозы распространения коронавируса глава региона поставил задачи по выработке оптимальных профилактических мер в разрезе каждого муниципального образования, по развертыванию дополнительных инфекционных коек в четырех городах региона, а также по внесению изменений в бюджет, исходя из текущей обстановки.
"Есть муниципальные образования, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, но на большинстве территорий, к счастью, таковых не выявлено. Считаю необходимым органам местного самоуправления Волгоградской области, муниципальным оперативным штабам исходя из реально складывающейся ситуации в разрезе муниципальных образований представить свои предложения по конкретному набору профилактических мер, оптимальных именно для их территорий: как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры", - сказал губернатор на онлайн-совещании.
В связи с увеличением объемов финансирования мероприятий, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции, Андрей Бочаров поставил задачу провести дополнительный анализ обязательств областного бюджета и обеспечить его корректировку. В том числе перенести на более поздний срок или отменить расходы, не относящиеся к числу первоочередных.
"При этом расходы на выполнение социальных обязательств, реализацию национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области необходимо сохранить в полном объеме", - отметил глава региона. — Доклад представить в недельный срок».
По данным Роспотребнадзора РФ, в Волгоградской области на сегодняшний день зарегистрировано 15 случаев коронавирусной инфекции, один человек выздоровел. Семь новых случаев COVID-19 диагностировали в регионе за прошедшие сутки. До 1 мая в регионе, согласно постановлению губернатора, действует режим самоизоляции.
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