



В России с 1 января 2026 года до 1 млн рублей вырастет не облагаемая НДВЛ и страховыми взносами выплата работодателей сотрудникам при рождении ребенка. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Информацию об увеличении данной выплаты глава государства озвучил, подняв вопрос о новых мерах поддержки семей с детьми в России.

– Запланированы новые меры поддержки семей с детьми. В том числе семейная выплата, которую с 2026 года смогут получать семьи с невысокими доходами, где растут двое и более детей, – сказал Владимир Путин. – В этом году был введён корпоративный демографический стандарт. Он позволяет усилить участие бизнеса в достижении демографических целей. Так, с 1 января следующего года вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребёнка и которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами. Она составит до одного миллиона рублей.

Как ответил президент, до 1 января 2026 года размер выплаты работодателей сотрудникам при рождении детей, не облагаемых НДФЛ и страховыми взносами, составляет всего до 50 тысяч рублей. За все, что начислялось сверх этой суммы, бизнес должен был дополнительно платить в виде налогов.