«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Расследования

«Их мог убить снегопад»: названа вероятная причина гибели трех человек в коттедже под Волгоградом

Расследования 23.01.2026 13:05
0
23.01.2026 13:05


В Волгоградской области разбираются в обстоятельствах гибели женщины и ее двоих детей в частном доме в городе Волжском. По уточненной информации прокуратуры региона, правоохранители обнаружили в коттедже на улице Украинской тела 55-летней женщины, ее 22-летнего сына и 20-летней дочери.

- По предварительным данным причиной гибели семьи явилось отравление угарным газом, - также сообщили в прокуратуре Волгоградской области. - На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал и.о. прокурора г. Волжского Волгоградской области Артем Авалян.

Ранее в СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что факту гибели троих человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Установлено, что дом, где проживала семья, отапливался как с использованием газового котла, так и дровяной печи.

На момент осмотра камин был потушен, а задвижка вентиляционного канала находилась в закрытом положении и, возможно, была в неисправном состоянии. Окна и входная дверь дома также были закрыты, в результате чего продукты горения могли скопиться внутри жилого помещения. 


- Очень хорошая семья, благополучная. Тревогу забил глава семейства, который находился на вахте в Туле. Мужчина долго не мог дозвониться до жены и детей, начал волноваться и обратился в полицию. Полицейские пришли по адресу, но там уже были все мертвы, - рассказал ИА «Высота 102» собственный источник.

По предварительным данным, угарный газ мог скопиться в коттедже из-за того, что дымоход из-за снегопада оказался забит.

Напомним, что похожая трагедия произошла в феврале 2012 года одном из частных домовладений поселка Южный в Волжском, где были обнаружены тела пятерых человек. Тогда было установлено, что 40-летний хозяин домовладения, его 16-летняя дочь, 38-летняя сожительница, а также пожилые родители мужчины отравились угарным газом, образовавшимся в результате обледенения дымохода водонагревательной газовой колонки.

Фото прокуратуры Волгоградской области

Коллаж V102.RU

Комментарии
