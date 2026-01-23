Общество 23.01.2026 16:17
0
23.01.2026 16:17
Три студентки третьего курса Волгоградского колледжа управления и новых технологий проходят практику на РУСАЛе. Все они учатся по специальности «Металлургия цветных металлов». Накануне Дня студента девушки рассказали, почему выбрали эту профессию.
Полина Филимонова, с ее слов, выбрала цветную металлургию, потому что видит в этом направлении большие перспективы. Александра Панасенко и Валерия Степурина тоже убеждены, что металлургия – это область, где всегда будет спрос на специалистов.
Когда девушки пришли на ВгАЗ, масштаб производства поразил их.
– Нас здесь учат и теории, и умению работать с реальным оборудованием и материалами, – говорит Валерия.
Их наставница – бригадир группы обеспечения качества обожженных анодов Оксана Борец – показала девушкам весь технологический цикл: от поступления сырья на склад до готового анодного блока.
– Мы учим пользоваться измерительными инструментами, знакомим с производством от и до, – объясняет Оксана. – Студентки тянутся к знаниям, им интересен производственный процесс. Молодцы.
Ежедневно девушки занимаются отбором и подготовкой проб сырья и готовой продукции для лаборатории, работают с материалами для производства анодных блоков. Это кропотливая работа, требующая внимания и точности.
– Нам все помогают, все рассказывают и показывают, – делится Валерия. – Здесь очень доброжелательная атмосфера.
Практика оплачиваемая, что позволяет студенткам не только учиться, но и получать материальное вознаграждение за труд. А в заводской столовой, отмечает Александра, вкусно кормят.
– После колледжа хотелось бы продолжить работу на предприятии и получить заочное высшее образование. На ВгАЗе есть такие программы, и это большой плюс, – делится планами на будущее Валерия.
В честь Дня студента девушки дают совет своим сверстникам: «Ничего не бояться и добиваться своих целей. Не гнаться за оценками, а лучше за знаниями. Главное, что у тебя в голове. На практике все намного интереснее, чем в учебниках».
Свой вес в морковках волгоградцы смогут узнать в ЦПКиО23.01.2026 18:59
Общество 23.01.2026 18:59
Участника СВО Егора Семко похоронят в Волгоградской области23.01.2026 18:10
Общество 23.01.2026 18:10
Волгоградцы жалуются на сбой в работе «ВКонтакте»23.01.2026 17:25
Общество 23.01.2026 17:25
Водителей предупреждают о сильном снегопаде в Волгоградской области23.01.2026 16:57
Общество 23.01.2026 16:57
Интереснее, чем в учебниках: волгоградские студентки рассказали, почему выбрали металлургию23.01.2026 16:17
Общество 23.01.2026 16:17
Двое полицейских спасли замерзавшую в буран жительницу Волгоградской области23.01.2026 15:35
Общество 23.01.2026 15:35
Андрей Бочаров наградил победителей фиджитал-игр «Код Победы»23.01.2026 15:03
Общество 23.01.2026 15:03
Казачий крестный ход с чудотворной иконой пройдет через Волгоград23.01.2026 14:44
Общество 23.01.2026 14:44
Пособие при рождении ребенка проиндексируют волгоградцам с 1 февраля23.01.2026 14:15
Общество 23.01.2026 14:15
«Это первый случай»: пострадавшую от взрыва газа пятиэтажку восстановили в Котельниково23.01.2026 14:09
Общество 23.01.2026 14:09
В Волгоградской области разрешили отстрел 25 лис, волков и шакалов23.01.2026 13:58
Общество 23.01.2026 13:58
Троих рыбаков-безумцев сняли со льда спасатели в Волгограде23.01.2026 13:32
Общество 23.01.2026 13:32
Форум-центр на 1000 мест открылся в «Юном ястребе» под Волгоградом23.01.2026 11:34
Общество 23.01.2026 11:34
133,4 тысячи волгоградских студентов отпразднуют Татьянин день23.01.2026 11:24
Общество 23.01.2026 11:24
Операторов связи обяжут возвращать украденные мошенниками деньги23.01.2026 11:12
Общество 23.01.2026 11:12