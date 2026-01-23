



Три студентки третьего курса Волгоградского колледжа управления и новых технологий проходят практику на РУСАЛе. Все они учатся по специальности «Металлургия цветных металлов». Накануне Дня студента девушки рассказали, почему выбрали эту профессию.

Полина Филимонова, с ее слов, выбрала цветную металлургию, потому что видит в этом направлении большие перспективы. Александра Панасенко и Валерия Степурина тоже убеждены, что металлургия – это область, где всегда будет спрос на специалистов.

Когда девушки пришли на ВгАЗ, масштаб производства поразил их.

– Нас здесь учат и теории, и умению работать с реальным оборудованием и материалами, – говорит Валерия.

Их наставница – бригадир группы обеспечения качества обожженных анодов Оксана Борец – показала девушкам весь технологический цикл: от поступления сырья на склад до готового анодного блока.

– Мы учим пользоваться измерительными инструментами, знакомим с производством от и до, – объясняет Оксана. – Студентки тянутся к знаниям, им интересен производственный процесс. Молодцы.

Ежедневно девушки занимаются отбором и подготовкой проб сырья и готовой продукции для лаборатории, работают с материалами для производства анодных блоков. Это кропотливая работа, требующая внимания и точности.

– Нам все помогают, все рассказывают и показывают, – делится Валерия. – Здесь очень доброжелательная атмосфера.

Практика оплачиваемая, что позволяет студенткам не только учиться, но и получать материальное вознаграждение за труд. А в заводской столовой, отмечает Александра, вкусно кормят.

– После колледжа хотелось бы продолжить работу на предприятии и получить заочное высшее образование. На ВгАЗе есть такие программы, и это большой плюс, – делится планами на будущее Валерия.

В честь Дня студента девушки дают совет своим сверстникам: «Ничего не бояться и добиваться своих целей. Не гнаться за оценками, а лучше за знаниями. Главное, что у тебя в голове. На практике все намного интереснее, чем в учебниках».



